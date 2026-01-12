獨家》遭中國列台獨頑固分子 鄭英耀：我是優雅的台灣人

中國國台辦日前宣佈將我國教育部長鄭英耀列入「台獨頑固分子」名單，鄭英耀今（12）日接受本報記者訪問，首度公開表示，「我是優雅的台灣人」。（記者林曉雲攝）

中國國台辦日前宣佈將我國教育部長鄭英耀列入「台獨頑固分子」名單，鄭英耀今（12）日接受本報記者訪問，首度公開表示，「我是優雅的台灣人」，對於「壞鄰居（中國）」冠上的名稱，他會一笑置之，無憂也無懼，不會影響他對教育專業的堅持，也不會動搖他依法行政、依教育基本法推動人才培育的立場，仍會本於「教育基本法」賦予的責任，培養新世代具備國家意識、熱愛台灣、珍惜中華民國，同時能夠深耕本土、放眼國際。

鄭英耀表示，中華民國台灣是主權獨立國家，和1949年蔣介石政權撤退到台灣的中華民國已不同，和中國完全沒有關係，如果仍以中華民國「秋海棠」版圖來教中小學生，甚至把蒙古共和國也納入其中，會造成學生的混淆，甚至是認知上的錯亂。

請繼續往下閱讀...

鄭英耀舉例，如果問現在的中小學生：「你是哪裡人？」他們會很自然回答：「我是台灣人。」再問他：「你住在哪裡？」他會說：「我住在台北、台中、高雄、花蓮。」連幼兒園小朋友也一樣會回答「我是台灣人」，這是生活經驗，也是最自然的身分認同。

鄭英耀指出，部分人的祖先來自中國大陸，但現在我們的國籍是中華民國，我們在日常生活與國際社會中，通常被稱為台灣人，這些差異本就應該透過歷史與國際視角，清楚地向孩子說明，而不是混為一談，我們追求的是民主法治社會，教育更應該幫助孩子建立清楚、穩定、不矛盾的認知。

另外，鄭英耀表示，因為目前兩岸情勢確實較為緊張，教育部也會提醒，從大學到中小學，不論是教師或學生，在兩岸交流上都存在一定風險，因此要求透過系統事前說明交流內容、地點與性質，這並不是反對交流，而是基於風險管理與善意提醒。

鄭英耀說明，交流本身不是壞事，但如果交流背後涉及特定政治目的，甚至出現統戰行為，那我們就必須提高警覺，過去像是部分學校涉及學歷不予承認、或暫停交流的情形，並不是個人意見，而是基於事實所做的風險評估，大學本來就是學術交流的場域，若被納入統戰體系，這對教育而言是不可思議的事情，也必須被正視。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法