    首頁 > 政治

    憂TPASS淪政治攻防籌碼 何志偉喊話立院別再卡預算

    2026/01/12 15:36 記者陳昀／台北報導
    總統府副秘書長何志偉直指，立法院預算遲遲不審、不付委，TPASS被拿來當政治攻防的籌碼。（圖擷取自何志偉臉書）

    總統府副秘書長何志偉直指，立法院預算遲遲不審、不付委，TPASS被拿來當政治攻防的籌碼。（圖擷取自何志偉臉書）

    針對總預算卡關，北北基桃已決議由地方政府先行籌資墊付TPASS捷運優惠，總統府副秘書長何志偉今天在臉書發文直指，立法院預算遲遲不審、不付委，TPASS被拿來當政治攻防的籌碼，承擔後果的卻是通勤族，呼籲立法院回歸民生，「審預算吧！」

    何志偉指出，身為TPASS原始提案人，真不忍心看到通勤族，因為預算問題，連帶通勤成本暴增，如果TPASS消失，不只少一張月票，是很多家庭的生活節奏被打亂，TPASS不僅省預算，更涉及淨零排放（低碳交通）與世代正義（減輕租屋通勤負擔），這正是青年世代最關心的議題。

    何志偉表示，現在因為立法院預算遲遲不審、不付委，TPASS被拿來當政治攻防的籌碼，承擔後果的卻是每天通勤的你我。雖然北北基桃四市地方政府願意先行籌資、代墊補貼，不讓服務中斷，但卡住TPASS的，不是行政體系，而是立法院不審預算，卻讓通勤族買單。

    何志偉強調，每天早上那一聲「嗶」，刷的不只是月票，而是一個家庭準時上班、準時回家的日常。這一聲，不能刷不過，他會繼續站在通勤族這一邊，呼籲立法院：「請回到民生，審預算吧」。

