綠營拍板徵召温世政選南投縣長 許淑華：民進黨出好牌、盼打清新選戰

南投縣長許淑華（前）對於民進黨徵召温世政參選南投縣長，認為綠營打了一張好牌。（南投縣府提供）

民進黨選對會今拍板徵召牙醫師温世政參選南投縣長，現任的國民黨籍縣長許淑華表示，看到温世政已開始跑宮廟行程，也從其資料得知他的醫療專業，更是她國中、小的學長，學經歷俱優，是民進黨打出的一張好牌，希望未來兩人以政見讓縣民比較，打一場清新的選戰。

民進黨選對會今決定由温世政參選南投縣長，將由黨主席賴清德週三公布提名，並公開介紹給外界，而國民黨籍南投縣長許淑華今天也終於對未來對手提出看法，她強調，民進黨推出與以往完全不同的人選，感覺是打了一張蠻好的牌。

許淑華表示，她雖不認識温世政，但從媒體得知他是她國小和國中的學長，學經歷都很優秀，可以說是學霸，北漂新北多年，現擁有很大的牙醫事業體，這兩天也已聽說温醫師開始回鄉跑宮廟，提出一些他對南投的理念，很期待能聽到像他這樣專業的醫師，能對醫療比較貧瘠的南投縣提出專業建言。

許淑華說，温醫師日前受訪有特別肯定她主政下的縣政做得不錯，也希望能回鄉貢獻自醫療專業，若這次選戰雙方能以南投縣未來整體發展提出政見，讓縣民去選擇，這是她樂見的方向，未來兩人要進行君子之爭，打一場清新的選戰，當然也希望對手以後不要被政治污染。

民進黨選對會12日拍板由温世政參選南投縣長，他在10、11日已回南投縣跑行程，提出自己對南投縣建設的理念。（圖擷自羅美玲臉書）

