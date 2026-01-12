林國漳提新住民4政見 家庭年所得未達60萬 提供國小到大專助學金

林國漳參加「宜蘭縣新愛佳協會」理事長交接，提出4項新住民政見。（取自林國漳臉書）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提出4大新住民政見，包括決策參與、法律與財稅權益保障、實質助學支持、文化溯根；其中，對於年所得未達60萬元的新住民家庭，將提供從國小到大專的助學金，不讓孩子因為經濟而失去學習與翻轉未來的機會。

林國漳昨（11）日受邀參加「宜蘭縣新愛佳協會」理事長交接典禮，與來自印尼、越南、菲律賓、泰國等多個國家的新住民朋友相聚交流。林國漳與大家分享他對宜蘭新住民政策的願景「宜蘭新美力」，希望從補助到培力，把多元變成優勢。

請繼續往下閱讀...

林國漳提到4大新住民政見，1、決策參與，強化新住民事務委員會功能，增加新住民代表進入決策層級，政策不再是「替您們想」，而是「聽您們說」。2、法律與財稅權益保障，擴充新住民法律與財稅諮詢服務，協助處理生活中的法律、稅務與權益問題。

3、實質助學支持，針對年所得未達60萬元的新住民家庭，提供從國小到大專的助學金，不讓孩子因為經濟而失去學習與翻轉未來的機會。4、文化溯根，推動「返鄉不只是旅行」計畫，補助新二代回到父母原鄉深度文化交流，每案最高10萬元，培養具備國際視野與文化理解力的下一代。

林國漳說，他希望翻轉過去把新住民視為「受助者」的思維，讓新住民朋友從生活的參與者，進一步成為公共事務的共同決策者，政府該做的是整合公私部門資源，讓大家真正站上舞台、被聽見、被尊重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法