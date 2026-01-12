為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林國漳提新住民4政見 家庭年所得未達60萬 提供國小到大專助學金

    2026/01/12 15:26 記者游明金／宜蘭報導
    林國漳參加「宜蘭縣新愛佳協會」理事長交接，提出4項新住民政見。（取自林國漳臉書）

    林國漳參加「宜蘭縣新愛佳協會」理事長交接，提出4項新住民政見。（取自林國漳臉書）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提出4大新住民政見，包括決策參與、法律與財稅權益保障、實質助學支持、文化溯根；其中，對於年所得未達60萬元的新住民家庭，將提供從國小到大專的助學金，不讓孩子因為經濟而失去學習與翻轉未來的機會。

    林國漳昨（11）日受邀參加「宜蘭縣新愛佳協會」理事長交接典禮，與來自印尼、越南、菲律賓、泰國等多個國家的新住民朋友相聚交流。林國漳與大家分享他對宜蘭新住民政策的願景「宜蘭新美力」，希望從補助到培力，把多元變成優勢。

    林國漳提到4大新住民政見，1、決策參與，強化新住民事務委員會功能，增加新住民代表進入決策層級，政策不再是「替您們想」，而是「聽您們說」。2、法律與財稅權益保障，擴充新住民法律與財稅諮詢服務，協助處理生活中的法律、稅務與權益問題。

    3、實質助學支持，針對年所得未達60萬元的新住民家庭，提供從國小到大專的助學金，不讓孩子因為經濟而失去學習與翻轉未來的機會。4、文化溯根，推動「返鄉不只是旅行」計畫，補助新二代回到父母原鄉深度文化交流，每案最高10萬元，培養具備國際視野與文化理解力的下一代。

    林國漳說，他希望翻轉過去把新住民視為「受助者」的思維，讓新住民朋友從生活的參與者，進一步成為公共事務的共同決策者，政府該做的是整合公私部門資源，讓大家真正站上舞台、被聽見、被尊重。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播