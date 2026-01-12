宜蘭市代會副主席補選 3連霸市代林柏男1票之差勝出

宜蘭市代會今天辦理副主席補選，林柏男勝出後宣誓就任。（圖由宜蘭市代會提供）

宜蘭市民代表會今天（12日）辦理副主席補選，由15席市民代表投票，無黨籍的3連霸市代林柏男獲得8票，對手黃議賢拿到7票，林柏男以1票之差勝出。

5連霸的宜蘭市代會原主席林智勇涉假車禍詐保，判刑4年6月、褫奪公權3年定讞後被解職，市代會上個月22日補選主席，原副主席吳建基當選，副主席遺缺今天補選。

宜蘭市民代表會原有16席，林智勇被解職後剩15席，副主席補選結果，林柏男險勝，隨即宣誓就任，宜蘭市長陳美玲、宜蘭市代會主席吳建基等人表達祝賀之意。宜蘭市代會主席及副主席換人做，外界解讀，市代會權力核心重新改組，前主席林智勇主導的局勢宣告落幕。

林柏男今年61歲，連當3屆市代，他表示，副主席任內將全力輔佐主席吳建基，並協助凝聚宜蘭市代會向心力，善盡職責監督市政，加強為民服務工作。（15:43更新）

林柏男當選宜蘭市代會副主席（中），市長陳美玲（左）致贈「眾望所歸」賀聯，右是主席吳建基。（圖由宜蘭市代會提供）

