為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    宜蘭市代會副主席補選 3連霸市代林柏男1票之差勝出

    2026/01/12 14:45 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭市代會今天辦理副主席補選，林柏男勝出後宣誓就任。（圖由宜蘭市代會提供）

    宜蘭市代會今天辦理副主席補選，林柏男勝出後宣誓就任。（圖由宜蘭市代會提供）

    宜蘭市民代表會今天（12日）辦理副主席補選，由15席市民代表投票，無黨籍的3連霸市代林柏男獲得8票，對手黃議賢拿到7票，林柏男以1票之差勝出。

    5連霸的宜蘭市代會原主席林智勇涉假車禍詐保，判刑4年6月、褫奪公權3年定讞後被解職，市代會上個月22日補選主席，原副主席吳建基當選，副主席遺缺今天補選。

    宜蘭市民代表會原有16席，林智勇被解職後剩15席，副主席補選結果，林柏男險勝，隨即宣誓就任，宜蘭市長陳美玲、宜蘭市代會主席吳建基等人表達祝賀之意。宜蘭市代會主席及副主席換人做，外界解讀，市代會權力核心重新改組，前主席林智勇主導的局勢宣告落幕。

    林柏男今年61歲，連當3屆市代，他表示，副主席任內將全力輔佐主席吳建基，並協助凝聚宜蘭市代會向心力，善盡職責監督市政，加強為民服務工作。（15:43更新）

    林柏男當選宜蘭市代會副主席（中），市長陳美玲（左）致贈「眾望所歸」賀聯，右是主席吳建基。（圖由宜蘭市代會提供）

    林柏男當選宜蘭市代會副主席（中），市長陳美玲（左）致贈「眾望所歸」賀聯，右是主席吳建基。（圖由宜蘭市代會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播