    政治

    牙醫狀元戰南投！ 民進黨敲定提名温世政 賴清德週三親授戰袍

    2026/01/12 14:07 記者陳昀／台北報導
    民進黨南投縣長人選温世政，提出「顧老、顧少、顧腹肚」3箭政見願景，要挑戰國民黨南投縣長許淑華。（記者劉濱銓攝）

    民進黨南投縣長人選温世政，提出「顧老、顧少、顧腹肚」3箭政見願景，要挑戰國民黨南投縣長許淑華。（記者劉濱銓攝）

    民進黨選對會今拍板，建議提名出身南投草屯、有「牙醫界劉寶傑」之稱的新北市牙醫師公會理事長温世政，代表民進黨出戰南投縣長，盼藉其專業形象與在地人和，成為挑戰國民黨籍南投縣長許淑華的奇兵，週三中執會後；週三中執會通過後，將由黨主席賴清德親自為期繫上競選背帶。

    黨內人士說明，52歲的温世政長期投入地方公共事務，在專業社團及公共政策對話中累積一定的論述實力，地方上有一定的知名度。面對許淑華這樣很難打的對手，民進黨盼藉由温的專業形象與在地「人和」，為當地選情注入新動能。

    温世政在草屯街區長大，北醫牙醫系畢業後參加牙醫師國家考試高中狀元，並取得台大臨床牙科研究所碩士學位。曾率領新北市牙醫師公會，與三峽恩主公醫院等在地診所合作，為三峽車禍傷者提供免費的牙科重建醫療。

    此外，民進黨即日起至週五辦理台南市長、高雄市長及嘉義縣長的黨內初選民調，預計21日由中執會公告提名名單；另爭取連任的屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復，可望本月完成提名，目前尚有新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣，以及最受矚目的台北市與桃園市尚未完成提名。

