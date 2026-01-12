給地方補助款卡關 新北交通局長：中央未告示應變方案

新北市交通局長鍾鳴時受訪。（記者董冠怡攝）

面對中央預算仍未審查，連帶給地方的補助款卡關，北北基桃今開跨市小組會議因應。新北市交通局長鍾鳴時直言，中央至今並未告知應變方案，溝通也不夠完善，僅告訴地方政府不得支用的款項，以及核定的計劃必須向前推進。

鍾鳴時表示，地方全力以赴落實中央政策，也希望預算尚未審核通過前，中央能有因應計劃，告知後續如何操作，很遺憾的是，截至目前為止，中央政府各機關並未告知、承諾應變方案，但仍會持續和中央相關單位聯繫。

中央並未明確跟地方溝通？鍾鳴時指出，「他明確的溝通只有告知我們，說剩餘款不得支用，然後過去產生的利息必須繳回，已經核定的計劃，必須持續向前因應推動，我收到的正式通知只有這些。」

基隆市交通處長陳耀川說，基隆每天約有11萬名通勤人口，因此TPASS對基隆市政府來說非常重要，支持4市平台做成的共識。

桃園市交通局副局長熊啟中提到，基北北桃定期票是重大公共運輸政策，桃園市政府很重視維持整體民生交通議題，也會盡量讓政策延續，期盼中央和立法院儘速完成預算（審查），不要讓民眾受到影響。

