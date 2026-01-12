若無反滲透法防中共介選 梁文傑：張顯耀可能不會被偵辦

陸委會副主委梁文傑。（記者廖振輝攝）

立法院內政委員會今日審理「反滲透法部分條文修正草案」，陸委會副主委梁文傑答詢時表示，若沒有「反滲透法」，前陸委會副主委張顯耀可能就不會被偵辦。「反滲透法」必要性是，有人企圖透過與中共的關係介入台灣選舉時，國家至少有一套可追溯的法律。

民進黨立委李柏毅提案修正「反滲透法」納入政黨初選，防堵中共介選。根據修正草案，「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，參與總統副總統及公職人員之選舉、政黨初選、政黨提名或競選幹部、擔任罷免提議人，或擔任全國性或地方性公民投票之提案人」。

李柏毅質詢時舉例，張顯耀於2015年被以「外患罪」偵辦，最後因許多關鍵行為與證據發生在境外，證據不足，並未起訴。不過，張顯耀去年因涉入2024年總統大選介選案，這次有被起訴。檢方認為張顯耀涉受中國指示，勸說郭台銘簽署和平協議，還發布郭台銘領先侯友宜的假民調，依「反滲透法」等罪嫌起訴。

對此，梁文傑指出，如果沒有「反滲透法」，張顯耀可能就不會被偵辦。若沒有「反滲透法」，張顯耀的行為很可能只被認為是與國台辦討論，誰適合擔任台灣總統。「反滲透法」必要性就是，有人企圖透過與中共的關係介入台灣選舉時，國家至少有一套可追溯的法律，至於最後能否具體定罪，須看法院判決。

李柏毅接著說，民眾在電視上看到「誰要配誰」的時候，才知道原來是背後是有北京國台辦的指示，若沒有這些偵辦，社會根本無從得知，還以為只是臆測；梁則回應「沒錯」。

李柏毅說明，他的提案有把「政黨初選」放進來，很遺憾還沒看到國民黨立委提案。若依照郝龍斌、趙少康的指控，國民黨主席選舉被中共介選，他們應該要有提案啊！他直言，「他們就是被共產黨影響到！我們是沒有幫國民黨提案，他們的黨主席選舉應該要防止中共介選啦！」

