訪美被批雙標、畢旅！黃國昌：再忙再累我們毅然起身

即將卸任立委的民眾黨主席黃國昌昨突然出訪美國華府，稱要與美方討論國防軍購、高關稅議題；由於立法院仍在會期中，黃過往痛罵行政官員在會期中出國的片段在網路上瘋傳，遭疑雙標。黃國昌今在轉機時於臉書發文稱：「為了台灣、為了解決問題，再忙再累，我們還是毅然起身，果敢行動。當執政者擺爛時，我們有責任努力撐起這個國家。」

黃國昌前年曾在直播中開罵行政首長：「快卸任了、安排畢業旅行，花納稅人的錢花得爽歪歪，立法院在會期中誒，……等你回來再跟你算帳！」

對此，民進黨立委吳思瑤痛批，黃過去數度批判立委不應在會期中出國，本次會期延會也是民眾黨團所提，印證民眾黨所提的延會根本沒有正當性。

黃國昌今日表示，轉機途中，看著民進黨對台灣民眾黨此次訪美的反應，悲哀難過的情緒，油然而生。我們國家的執政黨，到底怎麼了？為什麼民進黨腦袋想的，總是在如何鬥臭在野黨？即使犧牲國家利益，也在所不惜。

「為了台灣、為了解決問題，再忙再累，我們還是毅然起身，果敢行動。」黃國昌強調，民進黨在背後的謾罵譏諷，反映出的，只是自身格局的低下。有這樣的執政黨，真是國家的悲哀、人民的不幸。

