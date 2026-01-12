為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌訪美 鍾佳濱：返國後告訴國人如何讓國防特別條例付委

    2026/01/12 12:15 記者林哲遠／台北報導
    民進黨團幹事長鍾佳濱。（記者林哲遠攝）

    民進黨團幹事長鍾佳濱。（記者林哲遠攝）

    即將卸任立委的民眾黨主席黃國昌昨突然出訪美國華府，稱要與美方討論國防軍購、高關稅議題。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今受訪時呼籲，如果黃國昌真的認為國防特別條例的審查非常重要，歡迎黃返國後能夠告訴全國的民眾，如何努力的趕快讓國防特別條例付諸審查。

    鍾佳濱指出，過去黃國昌對於在會期期間委員出國的考察或參訪，譏笑人家說放著會議不開卻出國去幹嘛；民進黨團當然認為，這樣的批評是有失公道，現在黃國昌自己雙標，自己認為關稅議題重要，認為有什麼樣的議題需要來跟美國政府洽談。

    「黃國昌不是第一天當立委、不是本會期才進入立法院！」鍾佳濱直言，黃國昌匆忙地將總預算的審查棄之不顧、將軍購特別條例擋下來放著，更自己發動了對總統的彈劾案，在本週內要進行公聽會跟審查會，卻看到黃國昌似乎把這些事情都置之腦後。

    此外，鍾佳濱也提醒，黃國昌主席過去倉促出國，往往回國後讓國人覺得說，出去跟日本自民黨總裁的桌子合影，好像不是什麼很重要的事情，因此希望這一次，黃國昌可以真正聽到民主同盟國對於台灣在共同負擔起區域和平、防衛，應該盡什麼樣的責任，希望黃能告訴國人這一點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播