綠委提案修反滲透法納「擬參選人」 內政部：應有明確定義

中國介選層出不窮，現行「反滲透法」禁止受滲透來源影響選舉、罷免的行為，僅適用於公告登記後的「候選人」，民進黨立委黃捷等人提案修正「反滲透法」納入「擬參選人」加以規範。（路透資料照）

中國介選層出不窮，現行「反滲透法」禁止受滲透來源影響選舉、罷免的行為，僅適用於公告登記後的「候選人」，民進黨立委黃捷等人提案修正「反滲透法」納入「擬參選人」加以規範。對此，內政部建議，應對「擬參選人」有明確定義；法務部指出，修正草案擬將「擬參選人」列為規範標的，與選罷法相關規定並未一致，是否與法律體例及刑罰明確性原則相符，尊重主管機關及立院審議結果。

立法院內政委員會今日排審「反滲透法部分條文修正草案」，內政部送交國會報告提及，有關黃捷等人提案禁止任何人受滲透來源指示、委託或資助助選對象，由候選人擴及包括「擬參選人」，因「反滲透法」未就「擬參選人」有明確定義，如參考「政治獻金法」針對「擬參選人」的定義，係包含特定期間內，已依法完成登記或有意登記參選公職之人員，如認本法有將「擬參選人」納入規範對象必要，建議應予明確界定。

請繼續往下閱讀...

內政部指出，有關李柏毅、王美惠等人分別提案增列任何人不得受滲透來源指示、委託或資助，參與總統副總統及公職人員之選舉、政黨初選、政黨提競選幹部、擔任罷免提議人，或擔任全國性或地方性公民投票的提案人，如立院具修法共識，該部予以尊重。

內政部提及，至於增列違反上開情形經有罪判決確定者，不得登記為候選人一節，查「公職人員選舉罷免法」第26條第4款，業已明定曾犯「反滲透法」第4條之罪，經有罪判決確定者，不得登記為候選人，本法是否重複規範，併請參酌。

法務部報告則提到，公民參選為憲法第17條所保障的基本權利，在未依「總統副總統及公職人員選舉罷免法」法定程序公告前，參選與否為一浮動狀態，「擬參選人」之表態與否及參選意願無客觀判斷標準；且修正草案將擬參選人列為規範標的，與上開選罷法相關規定並未一致，是否與法律體例及刑罰明確性原則相符，尊重主管機關及立院審議結果。

國民黨立委徐欣瑩質詢問及，「擬參選人」的定義不能漫無邊際？法務部參事謝志明回應，法務部認為「擬參選人」表態與否及參選意願，無客觀判斷標準，贊成定義要明確。

民進黨立委王美惠質詢時說，陸委會本月8日在記者會指出，中國恐怕將介入11月地方選舉。這不是恐怕，而是中國每次選舉都會介入，無論總統選舉、縣市長選舉都是如此，甚至越來越過分，還有中國資金介入破壞民主選舉。現在問題是，在登記之前「擬參選人」早就在選舉了，應該修法規範。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法