中央總預算卡關恐讓TPASS斷炊 張善政：絕對不會讓TPASS中斷

中央總預算卡關恐讓TPASS斷炊，市長張善政受訪表示，絕對不會讓TPASS中斷。（記者鄭淑婷攝）

中央總預算案遲未審查，中央補助地方公共運輸定期票TPASS連帶受到影響，尤其基北北桃、桃竹竹苗一日生活圈每天有龐大通勤族，基北北桃今（12）日共同開會因應，會議仍在進行中，桃園市長張善政出席桃園活動受訪強調，絕對不能讓TPASS中斷，若中央補助款不及到位，市府將自己先行墊付。

張善政表示，針對TPASS問題，他在市府內部會議已跟同仁宣達，絕對不能讓TPASS中斷，若中央補助款暫時不能撥過來，市府將自己先行墊付，讓TPASS繼續服務市民，也請市民朋友絕對放心，TPASS不會有任何的影響跟中斷。

桃園市有基北北桃及桃竹竹苗定期票，桃市府表示，基北北桃定期票今年度預算13.69億元，其中，中央補助7.49億元、地方負擔6.2億元，桃竹竹苗定期票今年度預算0.95億元，中央補助0.6億元、地方負擔0.35億元，地方政府疾呼，定期票屬延續性重大交通民生政策，對減輕通勤負擔及提升公共運輸使用率具實質效益，中央不宜任意中斷，考量中央政府今年度總預算尚未完成審議，為維持定期票政策持續推動，屬地方政府應負擔的經費，仍依既有機制持續撥補各運具業者，另在中央補助款未即到位前，將先行墊付屬民營公司經營的市區公車及YouBike中央應負擔款，避免影響資金調度與營運穩定，而台鐵、國道客運及北北桃各捷運公司屬公營，中央款缺口建議由各公司自行調度因應，估計應該可以支撐3到5個月。

