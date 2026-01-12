揭校園營養師人力短缺！吳欣岱：蔣萬安「免費午餐」恐淪洗腎風險、剩食浪費

台灣前進陣線舉辦「免錢的午餐最貴！首都市長帶頭亂灑幣，不顧品質犧牲孩子健康」記者會。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安日前宣布「營養午餐全面免費」政策，引發各縣市被迫跟進，由台灣基進、時力等小黨組成的「台灣前進陣線」今日召開記者會批判此舉為「最廉價的政策買票」。台灣基進港湖議員參選人吳欣岱示警，北市目前中小學校園營養師人力僅36人，在把關制度漏洞百出的現況下，急著灑幣補貼，只會讓孩子吞下品質低劣的加工品，讓免費午餐淪為洗腎風險與剩食浪費的代名詞。

時代力量黨主席王婉諭指出，蔣萬安宣布營養午餐全面免費，迫使各縣市陷入「大灑幣」競賽，台北市擁有最豐沛資源，本應建立透明計價公式與食農教育示範，蔣萬安卻選擇最懶惰的「全額買單」，導致「首都向下沉淪，全台群起效尤」，只剩下新北市、屏東縣、嘉義縣市還在抵抗蔣萬安亂灑錢的負面後果，呼籲立法院儘速通過《學校供餐法》，讓定價機制入法，才能真正解決供餐品質問題。

台灣基進港湖議員參選人吳欣岱提及，2021年宜蘭爆發營養午餐食安風波，當時政策上路後，因預算鎖死導致食材等級下降，孩子不願進食，造成廚餘量暴增，甚至發生大規模食物中毒事件。反觀台北市，目前的監督體系根本不足以承擔全面補貼後的品質風險。

「台北市的校園營養師人數只有36人，明顯低於台中的80人、高雄的120人。」吳欣岱質疑，人手已經嚴重不足，教育局竟然還容許團膳公司自聘營養師來湊數，這種球員兼裁判的把關機制，要如何確保蔣市長投入的25億預算不會變成買劣質食材的帳單？

吳欣岱主張，與其齊頭式大補帖，不如將資源投入三項核心改革，一、拒絕洗腎風險，嚴格限制高加工食品比例，將經費隨物價調整，專款專用於採購「原型、在地食材」；二、擴編專業監督：大幅提高校園營養師員額，建立獨立於廠商之外的專業監控機制，終結「球員兼裁判」；三、優化備援制度：強化食安稽查頻率，並完善廠商汰換與備援機制，讓違規廠商不再因「沒人接手」而肆無忌憚。

台灣基進台南市永康區市議員參選人吳依潔批評，日本將午餐視為國家級教育工程，設立擁有教師與營養師雙證照的「營養教師」，台灣卻常由一般教師兼任午餐秘書，專業分工不足；且現行「學校衛生法」規定40班以上才聘營養師，導致全台僅約兩成學校符合資格，法規早不敷使用。她呼籲教育部與地方政府應藉此機會審視法規，落實營養師編制，而非死守過時數字。

台灣綠黨新北新莊市議員參選人甘崇緯強調，當大家在追求有機與健康飲食，蔣市府卻反其道而行。從已實施免費的縣市可見，為壓低成本，水果縮水、加工品與重油重鹹變多，甚至屢傳蟲體異物，導致孩子寧可改吃麵包充飢，造成肥胖與營養失衡。

他直言，羊毛出在羊身上，用低價硬撐免費無法兼顧有機與食安，只會讓各縣市「比爛」，呼籲停止表面福利競賽，將資源用於補貼有機食材與食農教育，別把孩子午餐當作政客提款機。

