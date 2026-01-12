車掃到最後一刻 邱議瑩︰餘生奉獻給高雄

邱議瑩（右）由黃捷（左）陪同拜票，請大家今晚幫忙顧電話。（記者葛祐豪翻攝）

民進黨高雄市長電話民調初選，將於今晚6點起進行，邱議瑩將持續車掃到最後一刻；她引用前行政院長蘇貞昌名言「人生的劇本早已寫好，只是我們還不能偷看。」強調無論結果如何，她會一直留在高雄，餘生繼續奉獻給這座城市。

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調今天起至17日進行。民進黨今天上午抽籤結果，由高雄打頭陣，今晚6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200個有效樣本數後，隔天中午前即公布結果，當天也會再抽籤決定下個民調縣市。

請繼續往下閱讀...

邱議瑩把握最後一天的拜票機會，一早7點半由多位市議員陪同，在中正二路維士比大樓前，向過往的人車拜票。今天下午3點至5點，並安排三民、鳳山區車隊遊行，同行的有立委黃捷、立委吳沛憶、副議長曾俊傑、議員鄭孟洳、林智鴻等人。邱議瑩疾呼「請大家今晚幫忙顧電話」，無論問對手是誰，都請堅定回答「唯一支持邱議瑩」，高雄需要一位最能延續陳其邁、最有魄力跟最經的起檢驗的市長。

邱議瑩並引用前行政院長蘇貞昌名言「人生的劇本早已寫好，只是我們還不能偷看。」透露從8歲時就認識蘇院長，蘇貞昌說「我看人很準，邱議瑩，絕對可以用一生接受檢驗。」；邱議瑩認為，也許，人生的劇本真的早已寫好，正因為不能偷看，我們才必須更加謙卑、更加努力，戰戰兢兢，把每一天走穩。

她強調，無論結果如何，她始終相信，高雄一定會更好，也只會更好。因為這裡是我們摯愛的故鄉；我們最心愛的人，都在這裡。「我不會離開、也不會退縮，我會一直留在高雄，用我的餘生，繼續奉獻給這座城市，為我們的未來而戰！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法