民進黨高雄市長初選今晚民調 許智傑盼鄉親支持

許智傑希望大家今晚都當小金剛。（許智傑團隊提供）

民進黨高雄市長黨內初選民調今晚登場。參選人立委許智傑喊話，今晚大家都是小金剛，希望鄉親當智傑最強後盾。

許智傑昨在大岡山地區展開衝刺行程，並與在地深耕的立委邱志偉、市議員陳明澤及議員參選人蔡秉璁合體掃街拜票，以團隊戰力爭取民意支持。

他指出，面對城市未來發展，自己已做好準備，盼以更完整的在地連線帶領高雄持續前進，並提出「接軌國際、AI領航」的城市願景，強調從政27年始終兢兢業業，這次參選市長是希望延續陳其邁市長推動的智慧城市成果，推進AI產業轉型，創造更多在地機會。

針對初選民調確定今晚登場，許智傑說昨晚接到朋友傳給他的一首籤詩，「派系出渾身解術， 無人可掌握全部， 真誠實力無爭議， 冥冥之中有定數」，他形容自己就是最真誠、最有基層實力、最沒有爭議、萬一選情緊繃，最能帶領高雄贏得大選勝利的候選人！

許智傑喊話，今晚大家都是小金剛，當智傑最強的後盾，請唯一支持許智傑！今晚一起贏下這漂亮的一仗！

許智傑昨與立委邱志偉在大崗山地區車隊掃街。（許智傑團隊提供）

