為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨高雄市長初選今晚民調 許智傑盼鄉親支持

    2026/01/12 11:29 記者王榮祥／高雄報導
    許智傑希望大家今晚都當小金剛。（許智傑團隊提供）

    許智傑希望大家今晚都當小金剛。（許智傑團隊提供）

    民進黨高雄市長黨內初選民調今晚登場。參選人立委許智傑喊話，今晚大家都是小金剛，希望鄉親當智傑最強後盾。

    許智傑昨在大岡山地區展開衝刺行程，並與在地深耕的立委邱志偉、市議員陳明澤及議員參選人蔡秉璁合體掃街拜票，以團隊戰力爭取民意支持。

    他指出，面對城市未來發展，自己已做好準備，盼以更完整的在地連線帶領高雄持續前進，並提出「接軌國際、AI領航」的城市願景，強調從政27年始終兢兢業業，這次參選市長是希望延續陳其邁市長推動的智慧城市成果，推進AI產業轉型，創造更多在地機會。

    針對初選民調確定今晚登場，許智傑說昨晚接到朋友傳給他的一首籤詩，「派系出渾身解術， 無人可掌握全部， 真誠實力無爭議， 冥冥之中有定數」，他形容自己就是最真誠、最有基層實力、最沒有爭議、萬一選情緊繃，最能帶領高雄贏得大選勝利的候選人！

    許智傑喊話，今晚大家都是小金剛，當智傑最強的後盾，請唯一支持許智傑！今晚一起贏下這漂亮的一仗！

    許智傑昨與立委邱志偉在大崗山地區車隊掃街。（許智傑團隊提供）

    許智傑昨與立委邱志偉在大崗山地區車隊掃街。（許智傑團隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播