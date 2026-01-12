民調今晚登場! 賴瑞隆清晨攜戰友站路口：挺瑞隆、護高雄

民進黨高市長初選民調今晚登場，賴瑞隆今晨把握機會努力爭取鄉親支持。（賴瑞隆團隊提供）

民進黨高雄市長初選民調今晚登場。立委賴瑞隆今天清晨在眾多市議員及參選人陪同下，在市區路口向通勤族致意，拜託大家顧電話挺瑞隆，一起守護高雄。

賴瑞隆指出，感謝戰友們不畏清晨低溫，以實際行動展現初選最後階段的堅定氣勢，他強調高雄正處在城市轉型重要關鍵期，未來需要熟悉市政、勇於承擔、能延續進步的人選；而他從市府政務官到立法委員，已為高雄奉獻超過20年，不只是準備好了，更是一路親身參與其中。

賴瑞隆也向市民誠懇拜託，今天晚上6點至10點半，只要家裡的市內電話響起，請務必在5聲鈴響內接起電話，並堅定說出：「唯一支持賴瑞隆」。

每通電話都可能決定高雄的未來，「電話一接，高雄向前」，邀請大家接起城市的未來，走完邁向黃金十年的最後一哩路。

今到場民代包括市議員張勝富、簡煥宗、何權峰、吳銘賜、張博洋、黃文志、湯詠瑜、邱俊憲、黃彥毓；議員參選人則有蔡秉璁、黃敬雅、尹立、黃偵琳、洪村銘等人，展現高雄隊團結一致的氣勢。

立委賴瑞隆今晨偕同多位市議員與議員參選人，在明誠、博愛路口向民眾致意。（賴瑞隆團隊提供）

賴瑞隆與多位議員、議員參選人站路口向民眾致意，希望大家接到電話唯一支持賴瑞隆。（賴瑞隆團隊提供）

