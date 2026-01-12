民進黨2026初選民調起跑 高雄今首波登場

民進黨高雄市長初選今天起電話民調，這次參選人分別為邱議瑩（左起）、賴瑞隆、林岱樺、許智傑。（資料照，記者陳逸寬攝，本報合成）

民主進步黨今天（12日）開始執行2026年直轄市長及縣市長提名初選民調，今日抽出的選區為高雄市；參與初選的包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調12日至17日進行，參與民進黨嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；參加台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；參與高雄市長初選者，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。

根據民調辦法，民進黨中央黨部當日上午10時抽籤選出執行縣市後，將於當晚6時至10時30分由3家民調公司同步執行室內電話民調，達成問卷1200個有效樣本後，隔天上午10時會公布是否達到1200個有效樣本數，以及第二天執行縣市；若達成有效樣本，10時30分會邀請參選人或代表開封民調數字。

民進黨日前下達5禁令，從9日零時起，至所屬選區民調執行完畢止，各候選人及其競選團隊不得有下列行為：一、參加或主持電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上網路媒體所作專訪、談話性節目、戲劇節目、綜藝節目等形式宣傳。

二、於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告（含電視台跑馬燈及第四台蓋台廣告）；三、藉政令宣導或政績宣傳形式，於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告進行個人宣傳。

四、於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上網路媒體，購買置入式行銷新聞；五、發布、引用民調或其他預測市場結果。

根據民進黨相關辦法規定，若違反者，經民意調查委員會決議，移送中央執行委員會，違規情節重大者取消其初選資格。若仍具初選資格的候選人在2人以上時，應重新進行民調作業。

民主進步黨今天開始執行2026年直轄市長及縣市長提名初選民調，今日抽出的選區為高雄市。（圖由民進黨提供）

