蘇巧慧批傅崐萁主導財劃法亂修 侯友宜：先求有再求好

民進黨新北市長參選人蘇巧慧批評國民黨團總召傅崐萁主導的財劃法亂修，使新北人均配額從六都最低變成全國最低，新北市長侯友宜表示，先求有再求好，總算有一步步往前走。（記者賴筱桐攝）

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧昨天（11日）批評，立法院國民黨團總召傅崐萁主導的財政收支劃分法亂修，讓新北市的人均配額從原本六都最低，現在變成全國最低。對此，新北市長侯友宜今天表示，財劃法先求有再求好，雖然新北拿到的統籌分配稅款仍是全國最低，但總算有一步步往前走。

侯友宜今天出席「新北都更處15週年慶暨住都中心5週年─築安全，續共好」展覽開幕式，媒體詢問，蘇巧慧批評傅崐萁主導的財劃法亂修，使新北市統籌分配稅款的人均配額從六都最低變成全國最低，對新北市毫無幫助。

侯友宜回應，財劃法一路走來，就像他當時說的，「先求有再求好」，他感謝很多立委支持新北市修改財劃法，雖然新北市拿到的統籌分配稅款還是全國最低，但是總算有一步一步往前走。

侯友宜說，財劃法還有一些沒有做好，希望把它做得更好，在所有資源底下，新北市府會全力以赴，把市民的建設或是社會福利照顧好，期許朝野之間不斷溝通、協調，讓新北市的發展更均衡。

