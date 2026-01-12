為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨雲林縣議員提名趨向謹慎 不讓本屆過度提名憾事重演

    2026/01/12 10:26 記者鄭旭凱／雲林報導
    民進黨立委劉建國（左）獲總統賴清德點名徵召參選雲林縣長。（民進黨雲林縣黨部提供）

    民進黨立委劉建國（左）獲總統賴清德點名徵召參選雲林縣長。（民進黨雲林縣黨部提供）

    2026年選舉民進黨在雲林縣除了徵召立委劉建國參選縣長以外，縣議員選舉也格外受矚目，而黨部這次提名縣議員趨向謹慎，以避免本屆虎尾選區過度提名、徵召，「黨內互打」、票源分散導致慘敗歷史重演。

    民進黨雲林縣黨部2026年縣議員部分將從今天起至16日受理領表及登記。預定斗六區提名4席，虎尾區3席、西螺區3席、北港區3席、台西區3席、斗南區2席。其中最受矚目的是虎尾區的3席和斗南區的2席，和本屆相較都明顯的減少。

    這次的選舉提名雲林縣黨部明顯趨向於謹慎，主要因為3年多前的本屆縣議員選舉時，虎尾地區原本提名3席，包括林文彬、蔡秋敏、李政峰，但在最後階段，由於前立委蘇治芬強勢介入要求補徵召林武正，導致最後的慘敗，虎尾區9個席次的縣議員只當選1席。

    最離譜的是當年的補徵召1人加上原獲提名的3人，4人的根據地全部在虎尾，虎尾民進黨基本盤固定，4名參選人為求當選，最後演變成嚴重「黨內互打」，結局是只有當過虎尾鎮長的林文彬1人吊車尾當選，連民進黨最資深的老牌議員蔡秋敏也意外成為落選頭。這也讓此次的提名作業格外小心謹慎，希望力拚增加當選席次。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播