為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    參選南投縣長挑戰許淑華 綠營温世政首曝「三箭」願景

    2026/01/12 10:23 記者劉濱銓／南投報導
    民進黨南投縣長人選温世政，提出「顧老、顧少、顧腹肚」3箭政見願景，要挑戰國民黨南投縣長許淑華。（記者劉濱銓攝）

    民進黨南投縣長人選温世政，提出「顧老、顧少、顧腹肚」3箭政見願景，要挑戰國民黨南投縣長許淑華。（記者劉濱銓攝）

    民進黨南投縣長參選人、牙醫温世政，近日已在南投各地拜會，展現挑戰現任國民黨南投縣長許淑華的決心，針對南投建設與未來願景，温也提出「顧老、顧少、顧腹肚」3箭，要在醫療、就業、經濟等方面促進南投更加進步。

    温世政表示，南投市區的醫療服務逐漸到位，像彰基就要到南投市設立醫院，而他在北部從事醫療工作25年，深知巡迴醫療對偏鄉非常重要，考量南投幅員遼闊，偏遠地區老人就醫不便，因此未來將加強巡迴醫療服務，解決老人健康照護問題。

    再來是促進青年就業，雖然南投有工業區，但仍擋不住人才外流，像他就是921大地震後到北部工作，是典型的「北漂族」，為讓南投人能在地安心就業，他也將爭取多元企業投資，創造更多的就業選擇與機會。

    此外，南投擁有豐富的農產與觀光資源，但許多來旅遊的民眾多半只停留一天，未來會將在地農產與觀光資源整合成南投品牌，一起推廣到各地，吸引更多遊客造訪體驗，提升產品附加價值，增加遊客停留時間與住宿機會，藉此促進民生經濟，提振產業發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播