為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    傳賴清德盼卓榮泰參選北市長 蔣萬安：專注市政

    2026/01/12 10:25 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安出席115年度市長與里長有約活動。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安出席115年度市長與里長有約活動。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安今（12）天早上出席士林區「市長與里長有約」，被追問有關總統賴清德傳出有意讓行政院長卓榮泰代表民進黨參選台北市長一事，只簡單回應說，他就是專注在市政上；另也認為總統賴清德、行政院長卓榮泰應邀在野黨領袖坐下來談、好好溝通，以突破朝野對立的僵局。

    有媒體報導，民進黨內派系人士指出，兼任民進黨主席的總統賴清德，在政策會執行長吳思瑤無意出戰台北市長後，轉意希望行政院長卓榮泰親征首都。蔣萬安今天被問到此事時表示，「我們就是專注在市政上面」。

    另外，蔣萬安接受媒體訪問，提到希望賴清德仿效前總統陳水扁，邀在野黨領袖對話，降低衝突。蔣萬安今天受訪表示，目前朝野的僵局、對立非常的嚴重，都不是人民之福，身為總統、同時也是執政黨黨主席的賴清德，應該要能夠和在野黨領袖好好的談、溝通。過去陳水扁任內，不管是起用唐飛當閣揆，或是和在野黨領袖見面，都有前例，目前朝野越對立如此緊張的時候，應該要能夠好好坐下來溝通、好好的對話。

    他也提到東京的無菸城市做得非常成功；過去東京也是用劃設吸菸區的思維，造成吸菸者到巷弄吸菸，造成二手菸或者菸蒂的問題。因此參考國外城市的做法，市府希望能夠改變思維，也就是「原則禁止、例外開放」，盡可能參考國外做法來設置吸菸區或吸菸室，其他區域能夠打造全市無菸的環境，讓吸菸者跟非吸菸者分流，打造友善的公共環境。

    台北市長蔣萬安出席士林區「市長與里長有約」座談，翠山里長陳之貴（左）帶來自家種的有機波羅蜜贈送。（記者何玉華攝）

    台北市長蔣萬安出席士林區「市長與里長有約」座談，翠山里長陳之貴（左）帶來自家種的有機波羅蜜贈送。（記者何玉華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播