「反滲透法」逾8成案件不起訴 梁文傑：不代表真的無罪

立法院內政委員會12日審查反滲透法部分條文修正草案，陸委會副主委梁文傑列席報告並備詢。（記者廖振輝攝）

立法院內政委員會今日審查「反滲透法部分條文修正草案」，民進黨立委蘇巧慧質詢問及，「反滲透法」上路6年成效如何？2023年至今8成案件以上都不起訴，這部法律到底有沒有用？陸委會副主委梁文傑強調，他不認為這部法律沒有作用，有的時候起訴後判決無罪，並不代表真的無罪，判決無罪只是沒有找到符合法條的罪證而已。

梁文傑直指，目前「反滲透法」的構成要件非常特定，例如還沒登記參選就不算，中共手法永遠比我們快，中共可以找到漏洞去處理。另外，「反滲透法」目前罪刑遠遠不夠，現在很多滲透類型是教你製造謠言、打人或潑漆，所以立委所提的各種修法，陸委會是樂觀其成。

不過梁文傑也說，罪名是有限的，中共可以叫在地協力者可以做的是無限的，「反滲透法」不在於有用或沒有，而是修法趕不上中共翻新的腳步。

蘇巧慧則說，「我也不認為反滲透法沒有用」，這部法律確定我國政府的態度，不容境外敵對勢力對我國滲透。有從事實務的都知道，民主社會選舉期間非常長，不是只有登記參選後才是選舉。本次修法不是要加強對人民控管，希望在野黨不要再像修國安法那樣扭曲修法本意。

此外，中國國台辦日前將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，揚言依法實施懲戒，禁止進入中港澳；更首度將偵辦國安案件的台灣高檢署檢察官陳舒怡列入「台獨幫兇打手」，威脅要終身追責。

蘇巧慧問及，中國為何要列清單？梁文傑回應，最大目的是製造台灣內部的寒蟬效應，並針對那些給予類型化，政治人物是一個類型，現在增加部會首長，現在增加偵辦國安案件的檢察官，目前是看不到效果。但是中共用國家力量宣布要制裁或追訴個別人士，對於當事人心裡會產生一些負擔，這也是對方想要得到的效果。

民進黨立委張宏陸說，滲透行為是非常緩慢，敵對勢力透過各種管道進行一點一滴的滲透，降低人民對於政府的信任，中共還把檢察官列入台獨幫兇打手，且還介入台灣的選舉，政府能夠不處理嗎！「反滲透法」要防範的樣態很多，陸委會有何看法？

梁文傑說，小時候都說「匪諜無孔不入」，現在也是一樣，隨著網際網路興起及兩岸交流，比小時候嚴重更多。這部法律是要阻止影響及抓漏，但很多行為是要抓到這個行為和對方授意是有關係的，現在檢察機關和法官都遇到舉證上的困難，但不能因為困難就不做。

張宏陸也問，如果被招待去中國進香會不會有問題？內政部次長吳堂安表示，內政部對於宗教團體赴中都會提醒，宗教雖然自由，但不能中了對方的招。

