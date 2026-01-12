為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立院排審藍白「台灣未來帳戶」草案 石崇良憂：恐造成資源排擠

    2026/01/12 10:02 記者林欣漢／台北報導
    衛福部長石崇良。（記者方賓照攝）

    衛福部長石崇良。（記者方賓照攝）

    立法院衛環、財政聯席會議今日排審國民黨團與民眾黨團共推的「台灣未來帳戶特別條例草案」，衛福部長石崇良會前受訪表示，兒童是國家未來的主人翁，政府一定會盡全力照顧，但資源是有限的，彼此會有排擠效應。衛福部憂慮這種普惠式的未來帳戶，恐怕會造成資源上的相對排擠。

    石崇良指出，衛福部2017年起推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要是幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金。透過政府與經濟弱勢家庭，以「1:1提撥」共同存款之方式，為兒童及少年設立個人專屬帳戶，作為長期資產累積與教育發展之支持工具。

    衛福部說明，參與家庭可依經濟狀況，選擇每月自存500元、1000元、1250元，每年最高存入1萬5000元，政府1：1存入提撥款，孩童18歲最高可存54萬元，該帳戶存款，不影響福利資格，不列入動產或收入計算。該政策執行8年多，截至去年12月止，累計開戶人數為3萬9127人，整體開戶率約65％，累計存款金額已逾32億元。另外，針對3至6個月未存款者，社工員將訪視輔導，協助開戶家庭排除存款障礙。

    石崇良說，我國正式邁入超高齡社會，包括社會救助法等在內的討論，政府希望擴大照顧更多弱勢族群，如果把所有資源都放在台灣未來帳戶，可能會排擠更加需要優先被照顧的族群，希望未來能夠更謹慎廣泛討論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播