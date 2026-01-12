立委提案修反滲透法最低1年刑度 梁文傑：過去有輕判狀況

陸委會副主委梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

中共對台滲透不斷，國安案件往往被承審法官輕判，民進黨立委王定宇等人提案修正「反滲透法」明定最低1年的刑度規定。對此，陸委會副主委梁文傑今日在立法院受訪表示，「反滲透法」的案例過去有輕判的狀況，立委討論後再看大家有沒有共識。

立法院內政委員會今日審議立委所提「反滲透法部分條文修正草案」，並備質詢；「反滲透法」施行屆滿6年，據官方統計，檢察機關累積起訴127人，目前判決確定有罪者5人，平均刑度3個月至6個月。

王定宇提案說明，「反滲透法」目前只有最高刑度，沒有最低刑度，國安案件對國家的傷害非常大，檢方查辦相當不容易，比偵辦一般刑事案件困難，無最低法定刑的規定，法官可能只以簡易審判、處以易科罰金與緩刑結案，會導致威脅的敵方國家滲透成本過低，應增加最低刑度。

梁文傑受訪時說，「反滲透法」的案例過去有輕判的狀況，立委討論後再看大家有沒有共識；針對立委提案設立國安專庭？梁則說，司法院認為國安專庭，他們已經有在進行了，但立委認為還不夠，這中間看大家是否取得共識。

民進黨立委沈伯洋提及，國人對「反滲透法」有些誤會，該法是著重對於現有處罰的加重，是把本來就有的處罰放進來。近年中國對台滲透日益加重，針對一些農產品散播謠言，本次提案針對中間參與者加重刑責，讓「反滲透法」的罰責更為明確。

