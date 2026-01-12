2026選戰雲林綠營火力全開 議員、鄉鎮長提名戰略曝光

2026地方選舉民進黨雲林縣黨部啟動初選登記。（記者黃淑莉攝）

2026地方選舉11月28日投票，民進黨雲林縣黨部初選啟動，今（12）日受理縣議員、鄉鎮市民代表與村里長的領表及登記，黨部主委、也是黨徵召提名縣長參選人劉建國指出，議員部分預計提名18席，鄉鎮市長提名方式原則上連任者優先，麥寮保留不提名也不徵召，其他鄉鎮有黨員登記1人以上先協調，若協調不成採全民調。

劉建國強調，雲林正面臨轉型與發展的關鍵期，需要更多有理想、有熱誠的黨員加入基層服務行列，縣黨部將以最嚴謹的程序，在3月完成整體布局，邀請所有認同民進黨理念的同志共襄盛舉，一起為雲林打拚。

雲林縣議員共43席，各選區應選席次，第一選區（斗六、林內、莿桐）10席、第二選區（斗南、古坑、大埤）6席、第三選區（虎尾、土庫、褒忠、元長）9席、第四選區（西螺、二崙、崙背）6席、第五選區（台西、麥寮、東勢、四湖）7席、第六選區（北港、水林、口湖）5席。

劉建國指出，民進黨本屆有10席，下屆預計提名18席，分別為1選區4席、2選區2席、3選區3席、4選區3席、5選區3席、6選區3席，各選區均含1席婦女保障名額。

縣黨部指出，鄉鎮市長提名方式還在討論，原則上黨執政鄉鎮連任的現任優先，還有麥寮鄉保留不提名，其他鄉鎮開放登記，若無人登記會採徵召，另斗六、虎尾等艱困選區也在積極找人，也不排除與綠營友好者合作。

縣黨部說，議員、鄉鎮市民代表與村里長，1月12日至16日辦理領表及登記；鄉長市長1月19日至23日辦理登記。

