發現黃國昌抱「寶貝」照片細節 四叉貓笑：小舅子11張罰單都繳清了

「四叉貓」劉宇今提到，他從黃國昌抱妻的影片時發現車牌細節，指出「恆合建設」的公司車曾有11張罰單未繳，如今已全繳清，四叉貓笑說：「國昌老師果然還是會偷看我的臉書。」（資料照）

台灣民眾黨主席黃國昌昨日（11日）在三重舉行新北市後援會成立大會，網紅「四叉貓」劉宇今（12日）發文提到，他看了「小草」拍的寶貝（黃妻高翔）抱黃國昌的影片時發現車牌細節，四叉貓指出這是「恆合建設」的公司車，恆合建設負責人是黃的小舅子高均，該車過去曾有11張罰單未繳，如今已全繳清，四叉貓笑說：「國昌老師果然還是會偷看我的臉書。」

四叉貓提到：「我看到有小草在傳昨天寶貝抱國昌的影片，我無聊放大影片看，可以從寶貝的腋下看出，黃國昌搭乘的座車是『APQ-0015』。」四叉貓指出，這台車是《恆合建設股份有限公司》的公司車，該公司負責人是黃國昌的小舅子高均，這輛車上個月被他爆料有11張罰單未繳。

四叉貓列出罰單細項，大多為「汽車駕駛不依規定使用燈光」、「在道路收費停車處所停車催繳不依規定繳費」，以及「直行車占用最內側轉彎專用車道」，共11張罰單。

四叉貓表示：「這輛座車上個月被我爆料有11張罰單未繳，現在已經乖乖繳清，國昌老師果然還是會偷看我的臉書，嘴裡罵我變態又偷看我臉書，算不算是嘴巴說不要但身體卻很誠實呢？」

許多網友也在四叉貓的貼文底下留言：「民眾黨都坐建商提供的車子，然後小蔥小草相信他們會打房。」、「為什麼他們都可以有那麼多罰單啊，我被罰一張就很痛會更注意，是如何不在意交通規則才能累積到11張啊？」、「為什麼沒去請益900芯如何處理罰單？」、「名偵探貓南～」、「為什麼可以有11張罰單！？而且，還可以一直都沒有繳？！」

