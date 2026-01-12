陳菁徽退出代孕法案審查、陳昭姿護航 張育萌批：藍白共犯結構

陳菁徽挨批推代孕法案是「圖利自己」，陳昭姿質疑「哪一位醫師不是在圖利病人」？並提及民進黨王正旭委員推動癌防法修法，「難道也是圖利自己」？張育萌11日發文直言，陳昭姿在偷換概念，陳菁徽硬拗完神隱，藍白形成共犯結構。（資料照）

立院衛環委員會8日審查「人工生殖法修正草案」，引起諸多論戰，民眾黨立委陳昭姿10日表示，國民黨立委陳菁徽被罵說推代孕法案是「圖利自己」，陳昭姿質疑「哪一位醫師不是在圖利病人」？並提及民進黨委員王正旭推動癌防法修法，「難道也是圖利自己」？台灣青年世代共好協會理事長張育萌11日發文直言，陳昭姿在偷換概念，陳菁徽硬拗完神隱，藍白形成共犯結構。

張育萌提到，陳菁徽擔任立委期間兼任「禾蘊生醫公司」董事，同時陳菁徽還提案代理孕母合法化，更增訂「代理孕母服務機構可以收費」，這就是圖利，結果陳昭姿跳出來護航陳菁徽，扯說：「哪一位醫師在他們的專業裡，不是無時無刻在『圖利』病人呢？」張育萌質疑，醫生診斷和治療病人，怎麼會叫「圖利」病人？陳昭姿重新定義文字，那全世界的服務業，都在「圖利」客戶嗎？

張育萌指出，陳昭姿不是無知，而是故意偷換概念，為了強推代孕法案，還把王正旭拖下水，陳昭姿還反問「王正旭推動癌防法修法、百億癌藥基金等，難道也是圖利自己？」

張育萌表示，王正旭跟陳菁徽唯一共同點就是兩人都是醫師，王正旭在遞補上立委以前，是長庚腫瘤科主治醫師，相比之下，陳菁徽是醫療機構董事兼執行長，張反問陳昭姿：「請問癌防修法通過之後，王正旭主治醫生會賺到什麼錢？就像數學老師跟私校董事長，你硬要扯『都是教育產業』。根本就是睜眼說瞎話。」

昨日（11日）適逢民眾黨主席黃國昌舉辦「新北市後援會成立大會」，張育萌提到，到場支持的白委只有劉書彬和陳昭姿，一個還不用簽兩年前款，另一個硬說自己沒簽兩年條款，簽的是「代孕條款」，其他老實簽兩年條款的立委沒有一個要來。

而黃國昌在聯訪時又在罵賴清德，聲稱柯文哲答應陳昭姿要推代理孕母，「柯文哲答應了陳昭姿，我們就會全力去推動。這就叫做信守承諾，這才是真正值得信賴」。張育萌批評：「這到底什麼鬼邏輯。你的前黨主席，私下答應你的不分區立委，這個承諾關全台灣人什麼事？就為了你們私相授受，講得好聽要信守承諾，就要在立法院強渡關山？台灣人是有欠你喔？」

至於陳菁徽退出審查，張育萌強調，陳菁徽退出審查就是心虛，不只她的提案還在委員會，退了一個陳菁徽，王育敏、邱鎮軍、涂權吉、廖偉翔、盧縣一和蘇清泉等人，還不是通通都在衛環委員會嗎，「陳菁徽再神隱，就是至今仍然不願放棄，與陳昭姿藍白合組成的共犯結構」。

