    你被滲透了嗎？徐國勇示警：使用中國用詞恐造成認知偏移

    2026/01/11 21:53 記者陳昀／台北報導
    民進黨今晚發布新聞稿，民進黨秘書長徐國勇今出席民進黨營隊活動時致詞表示，台灣社會常在日常生活不自覺使用中國用詞，看似細微，卻可能成為文化滲透的起點，對中交流必須看清雙方在政治、制度與價值的結構性差異，堅守台灣的主體性與獨特性，即便語言與文化差異細微，長期累積仍可能造成認知偏移，必須保持清醒的戰略意識。

    民進黨中國部今舉行「和平繁榮．民主永續—2026新生代國家戰略人才培力營」結業式，徐國勇致詞指出，面對快速變動的國際局勢與升高的安全壓力，台灣必須持續強化自我防衛能力與社會整體韌性，台灣社會在日常生活中不自覺使用中國用詞，看似細微，卻可能成為文化滲透的起點，顯示戰略思維不僅存在於政策層次，更應落實於日常行為，隨時依自身角色作出判斷與因應。

    徐國勇表示，與中國交流時必須清楚認知雙方在政治、制度與價值上的結構性差異，並堅守台灣的主體性與獨特性。國家戰略人才培育的核心，在於透過系統性戰略模擬與分析，掌握中國可能從物質、精神與文化層面進行滲透的手段；即便語言與文化差異細微，長期累積仍可能造成認知偏移，因此更須保持清醒的戰略意識。

    民進黨中國部主任吳峻鋕指出，培力營共完訓20多名青年學員，涵蓋在學學生、具政治工作經驗者及社會青年，完成兩岸關係、國際戰略結構、中國及全球經濟情勢、反滲透等課程訓練，同時進行「政府治理電腦兵推」與「政經情勢模擬推演」等實務演訓，希望進一步發掘並培育有志投入國家安全與戰略事務的新世代人才。

