獨家》北捷跨市民大道空橋燒11億 議員質疑太貴恐成北藝、音圖翻版

台北捷運公司規劃從國光客運台北車站舊址，興建跨越市民大道串聯新中山捷運廊道的連通平台（空橋），長約250公尺、寬約5公尺，經費從最初5億元不斷追加，今年總預算案編列8.1億元，預計月底再提追加預算案3億元，總經費達11億餘元。議員林亮君說，有建設是好事，但費用真的太貴，有必要花到這麼多錢嗎？更擔心完工後的利用效率能不能達到預期。議員苗博雅擔心，若造型特殊有難度，廠商倒閉，會變北藝跟音圖的翻版。

北捷指出，跨市民大道空橋是配合西區門戶及台北長廊東延段計畫，於2022年2月開始規劃；當時考量線形公園到市民大道出現斷點，雖有地下連通道，但動線複雜，對觀光客跟不熟悉路線的民眾不友善，加上承德路、中山北路口車流量大，禁止行人通行，無法設置行穿線，建置空橋可銜接台鐵、台北車站及西區門戶空廊系統。

林亮君表示，有建設是好事，但費用真的很高、貴，她很猶豫，也很困惑是否一定要用這樣的工法？蔣萬安上任後的每個新建工程都貴得要命，如市府廣場改造要花8億，現在一個空橋要花11億。前市長柯文哲任內的音圖新建費用也暴漲，但因原物料上漲可以理解，若是工法的話，「有沒有必要一定要這樣做？」她很擔心完工後的利用率能否達到預期。

苗博雅擔心造型特殊，施工困難，就像當初北藝採用最先進西班牙的設計，後來營造廠倒閉；萬一預算趕不上廠商漲價的速度，不斷追加預算就變成北藝跟音圖的翻版。

北捷指出，原計畫是2023年到2027年，未包括國光客運臨時站體，總預算約5億餘元；2023年底配合市府政策，將租約到期的國光站體納入，工程範圍及量體增加，預算調整為8.1億元。年初招標，歷經3次流標，經訪查，有3家廠商認為空廊具指標性意義有意願，但經費短差估約3億元；目前正報請市府辦理追加預算程序中，順利的話，將於月底向議會提報，待追加預算通過後，重新公告招標，預計2029年完工。

北捷說明，材料跟設計沒有特殊材質，困難點是基地位置在三鐵的位置上。剛好在淡水線的隧道正上方、又鄰近台鐵、高鐵；造型特別外，基地位置讓施工很侷促、困難。工務局長黃一平補充說，鋼構造型會在廠內完成，但必須利用夜間動用大型機具吊裝，減少交通衝擊，若能早點發包出去，後續處理交通維持計畫，順利的話，兩、三年內可完工。預算已經委員會通過送大會三讀，將待追加預算時進一步討論是否刪減。

跨市民大道串聯線形公園立體空橋，預算從5億元增加到8.1億元，又要追加3億元，總經費將達到11億元。（資料照，台北捷運公司提供）

