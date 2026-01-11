為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    獨家》北捷跨市民大道空橋燒11億 議員質疑太貴恐成北藝、音圖翻版

    2026/01/11 21:40 記者何玉華／台北報導
    跨市民大道串聯線形公園立體空橋，預算從5億元增加到8.1億元，又要追加3億元，總經費將達到11億元。（資料照，台北捷運公司提供）

    跨市民大道串聯線形公園立體空橋，預算從5億元增加到8.1億元，又要追加3億元，總經費將達到11億元。（資料照，台北捷運公司提供）

    台北捷運公司規劃從國光客運台北車站舊址，興建跨越市民大道串聯新中山捷運廊道的連通平台（空橋），長約250公尺、寬約5公尺，經費從最初5億元不斷追加，今年總預算案編列8.1億元，預計月底再提追加預算案3億元，總經費達11億餘元。議員林亮君說，有建設是好事，但費用真的太貴，有必要花到這麼多錢嗎？更擔心完工後的利用效率能不能達到預期。議員苗博雅擔心，若造型特殊有難度，廠商倒閉，會變北藝跟音圖的翻版。

    北捷指出，跨市民大道空橋是配合西區門戶及台北長廊東延段計畫，於2022年2月開始規劃；當時考量線形公園到市民大道出現斷點，雖有地下連通道，但動線複雜，對觀光客跟不熟悉路線的民眾不友善，加上承德路、中山北路口車流量大，禁止行人通行，無法設置行穿線，建置空橋可銜接台鐵、台北車站及西區門戶空廊系統。

    林亮君表示，有建設是好事，但費用真的很高、貴，她很猶豫，也很困惑是否一定要用這樣的工法？蔣萬安上任後的每個新建工程都貴得要命，如市府廣場改造要花8億，現在一個空橋要花11億。前市長柯文哲任內的音圖新建費用也暴漲，但因原物料上漲可以理解，若是工法的話，「有沒有必要一定要這樣做？」她很擔心完工後的利用率能否達到預期。

    苗博雅擔心造型特殊，施工困難，就像當初北藝採用最先進西班牙的設計，後來營造廠倒閉；萬一預算趕不上廠商漲價的速度，不斷追加預算就變成北藝跟音圖的翻版。

    北捷指出，原計畫是2023年到2027年，未包括國光客運臨時站體，總預算約5億餘元；2023年底配合市府政策，將租約到期的國光站體納入，工程範圍及量體增加，預算調整為8.1億元。年初招標，歷經3次流標，經訪查，有3家廠商認為空廊具指標性意義有意願，但經費短差估約3億元；目前正報請市府辦理追加預算程序中，順利的話，將於月底向議會提報，待追加預算通過後，重新公告招標，預計2029年完工。

    北捷說明，材料跟設計沒有特殊材質，困難點是基地位置在三鐵的位置上。剛好在淡水線的隧道正上方、又鄰近台鐵、高鐵；造型特別外，基地位置讓施工很侷促、困難。工務局長黃一平補充說，鋼構造型會在廠內完成，但必須利用夜間動用大型機具吊裝，減少交通衝擊，若能早點發包出去，後續處理交通維持計畫，順利的話，兩、三年內可完工。預算已經委員會通過送大會三讀，將待追加預算時進一步討論是否刪減。

    跨市民大道串聯線形公園立體空橋，預算從5億元增加到8.1億元，又要追加3億元，總經費將達到11億元。（資料照，台北捷運公司提供）

    跨市民大道串聯線形公園立體空橋，預算從5億元增加到8.1億元，又要追加3億元，總經費將達到11億元。（資料照，台北捷運公司提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播