拚民進黨市長初選民調 林俊憲永康高喊「大台南團結」

民進黨台南市長初選民調前夕，林俊憲（左6）在永康區舉行造勢晚會，高喊團結。（記者劉婉君攝）

民進黨台南市長初選民調將於明（12日）起至14日其中一天進行，參選人林俊憲今（11日）晚於永康區舉行造勢晚會，他表示，只有團結的民進黨可打贏國民黨，國民黨最怕的就是民進黨團結，他加上20多名市議員及3名立委已準備好了，只剩最關鍵的一步，就是他要得到民進黨提名，拜託大家幫忙，一起把台南顧好。

林俊憲表示，民進黨過去在台南有分裂是事實，不能當成沒看見、當成傷痕不存在，最大的傷痕就是有人反叛黨，「背骨」跑票，讓民進黨議員席次過半，議長卻選不上。這個傷痕要顧起來，要選出能讓民進黨團結在一起的人，一定要能互相信任，這個團結才會有力。

林俊憲說，初選是黨內的競爭，參選人要受到社會檢驗，如果不能在黨內被肯定，如何去跟國民黨競爭？今年的縣市長選舉非常重要，尤其台南更為重要，台南不只是民進黨最重要的選區，也是顧台南最重要的縣市，每次總統大選，得票數都是全國最多，台南人是顧台灣最有力的後盾，所以台南不能有差錯，拜託大家借給他一個晚上，在知道台南市初選電話民調的時間之後，守在電話前，讓台南繼續向前成為守護台灣的地方。

大台南團結大會上，包括立委王義川、台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米等人均登台力挺，林俊憲也與後援會、支持他的同黨立委、20多位市議員同台高呼口號，並和金曲歌王謝銘祐合唱競選主題曲《憲予你》。

