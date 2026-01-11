為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍台中市長人選將出爐 盧秀燕攜手江啟臣、楊瓊瓔這句說3次

    2026/01/11 19:53 記者黃旭磊／台中報導
    台中市長盧秀燕攜手楊瓊瓔（左1）及江啟臣（右2）行銷台中市十大伴手禮。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕攜手楊瓊瓔（左1）及江啟臣（右2）行銷台中市十大伴手禮。（記者黃旭磊攝）

    台中市長選情漸增溫，國民黨中央將於週五（16日）協調立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔，由誰出線參選，台中市長盧秀燕今天（11日）傍晚為台中市十大伴手禮得獎廠商行銷，江啟臣及楊瓊瓔分站盧兩邊，盧秀燕說，有人說他是「帶貨女王」，其實是要幫民眾拚經濟，就任7年多以來，「很重要就是拚經濟、拚經濟再拚經濟。」

    2026第17屆台中市十大伴手禮，今天傍晚於台中市府廣場頒獎，會場寒風陣陣，今年規模首度擴大至「糕餅烘焙」與「特色文創」雙組別，共產出20家首獎殊榮，盧秀燕賣力為商家促銷，「巴部屋工房」獲獎後相當感動，當眾在盧秀燕身旁哭了出來，玄羽皇家滴雞精也興奮舉起江啟臣及楊瓊瓔雙手，讓兩人感到很意外。

    盧秀燕說，有記者說她化身帶貨女王，就任7年多以來很重要就是「拚經濟、拚經濟再拚經濟」，只要有機會幫台中商家及產品行銷，都願意幫忙，「免錢」（台語），在路邊吃飯也會開直播幫民眾拚經濟。

    台中市十大伴手禮得獎廠商，興奮舉起江啟臣（左）及楊瓊瓔（右）雙手。（記者黃旭磊攝）

    台中市十大伴手禮得獎廠商，興奮舉起江啟臣（左）及楊瓊瓔（右）雙手。（記者黃旭磊攝）

