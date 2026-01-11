為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨擬「挑菜式」審總預算 政院示警：各縣市建設將停擺

    2026/01/11 19:23 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院發言人李慧芝。（資料照）

    今年度中央總預算案持續在立院卡關，立法院國民黨團擬依照「預算法」先放行包括TPASS、生育補助等部分新興計畫預算，受影響的780億元國防預算等將被丟包，遭外界批評為「自助餐」挑菜式審法。行政院發言人李慧芝今（11）日強調，中央政府總預算整體環環相扣，如果沒有國防預算，就沒有國家安全，更沒有辦法經濟發展，如果不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺。

    李慧芝指出，施政計劃以及預算的提出，是憲法賦予行政院的權限，政院依據施政規劃所提出的中央政府總預算案，具有全國整體衡平性的考量，選擇性同意提前動支部分新興計劃的預算，不代表預算經過完整審議，依然具有高度不確定性，更違反責任政治原則。

    李慧芝提及，中央政府總預算整體環環相扣，如果沒有國防預算，就沒有國家安全，更沒有辦法經濟發展，沒有經濟建設預算就無法兼顧到國計民生，如果不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺，每項預算都與人民的生活、安全息息相關，都同等重要。因此政院仍然期盼立法院理性思考，讓115年度中央政府總預算案交付審查，讓各項福國利民的政策都能夠如期施行。

