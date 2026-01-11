為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    嘉義市長藍白誰來選？張啓楷盼農曆年前完成整合

    2026/01/11 19:32 中央社
    柯粉今帶布條給柯文哲（左2）簽名聲援。右2為張啓楷。（記者王善嬿攝）

    柯粉今帶布條給柯文哲（左2）簽名聲援。右2為張啓楷。（記者王善嬿攝）

    民眾黨嘉義市長參選人、立委張啓楷今天說，對藍白而言，嘉義市是艱困選區，藍白合要加快步調完成黨對黨對談，盡可能在農曆過年前的2月15日完成整合，最晚也不能晚於3月。

    張啓楷今天下午由民眾黨前主席柯文哲陪同，拜會國民黨嘉義市議員陳家平，感謝陳家平日前宣布退出國民黨嘉義市長初選，要加速藍白整合。

    張啓楷說，他與柯文哲除向陳家平說聲謝謝，也是來請益的，陳家平的退出是為了成全藍白合，加速藍白合的步調，藍白合在嘉義市是一個示範區，目前要加快步調，每拖一天就減少一分勝算，從上次總統大選與政黨不分區得票率來看，藍白加起來一定比綠大。

    張啓楷表示，他身兼民眾黨嘉義縣市黨部主委，目前也與國民黨討論嘉義縣長提名人選，目前有2個不錯的人選，這2人資歷都相當完整；民眾黨在嘉義縣水上、太保等人口較多的鄉鎮，都有提名參選縣議員的實力，目前也在討論中。

    至於嘉義市，除了徵召他為嘉義市長參選人外，張啓楷說原則上在嘉義市東、西區基於藍白合，只各提1名市議員參選人，但最後會提名多少人，還會與國民黨協商。

    翁壽良、鄭光宏想角逐嘉義市長

    陳家平說，嘉義市是國民黨的艱困選區，他希望中央能盡快黨對黨協調，透過藍白合作的方式推出最強的嘉義市長參選人。他6日宣布退出國民黨嘉義市長初選，國民黨內欲角逐市長人選尚有心臟內科醫師翁壽良與市議員鄭光宏。

    陳家平表示，幾年前柯文哲還是台北市長時，在「嘉義市家長協會」活動中遇到，那天他剛好跑嘉義市的雙潭馬拉松，所以就把馬拉松的獎牌送給了柯文哲，就此結緣。

    因陳家平的生日剛過，柯文哲今天也特別回贈禮品祝陳家平生日快樂。

