黃國昌「畢旅訪美」吳思瑤酸：柯文哲太搶戲 只好出國搞戲

即將在2月1日卸任立委的民眾黨主席黃國昌今日突然出訪美國，聲稱要與美方會談國防、關稅議題；然而，回顧黃國昌前年曾在直播中開罵行政首長：「快卸任了、安排畢業旅行，花納稅人的錢花得爽歪歪，立法院在會期中誒，好歹上飛機看看，等你回來再跟你算帳！」對此，民進黨立委吳思瑤分析，由於民眾黨前主席柯文哲重出江湖，黃已在黨淪為配角，只好出國去搞點戲。

吳思瑤認為，黃國昌的美國快閃，是因為柯文哲重出江湖太過搶戲，黃國昌瞬間沒了容身之地，立院馬景濤怎麼可以不是第一男主角呢？既然台灣沒戲唱，只好出國去遊戲。至於軍購、關稅都是幌子，不過逢場作戲，何必跟他認真，我們就一旁看戲吧。

針對黃國昌是否是為了將立委出國考察費使用完畢，為自己辦一場畢業旅行？吳思瑤直言，黃國昌不至於那麼low，是為了消費畢業旅行的錢，畢竟他可以跟企業募款幾千萬金流，立院出國考察費一年20萬，對黃國昌來說應該不會在意這筆小錢。

吳思瑤痛批，黃國昌過去數度批判立委不應在會期中出國，況且本次會期延會也是民眾黨團所提，黃國昌卻自己飛出國，也印證民眾黨所提的延會根本沒有正當性；再者，如果黃國昌要關心軍購，就應留下來讓國防特別條例付委審查。

「不管是外交的工作，還是軍購或關稅都不是急就章！」吳思瑤強調，難道黃國昌是把國家重要的軍購或是關稅談判當作快閃電嗎？對於這些嚴肅的國家重要課題，也太消費了。她批評，黃國昌在民眾黨已淪為配角，不甘寂寞的黃國昌，只好趕快出國去搞點戲。

