    首頁 > 政治

    新版財劃法修正 林健正：討好選民的社福加碼賽成隱憂

    2026/01/11 19:04 記者洪美秀／新竹報導
    各縣市因財劃法修正後，從中央拿到新增的統籌分配款，卻都花在普發現金或免費營養午餐上，學者籲國人思考社福競賽背後的隱憂。（資料照，記者洪美秀攝）

    財劃法經立法院修法後，地方政府從中央拿走數千億統籌分配款，各縣市政府的財政預算變闊綽，但也恐成為各地社福競賽。陽明交大退休教授林健正認為，這份橫財背後極可能帶來難以挽回的後遺症，當各縣市坐擁百億新增財源，最直觀、也最容易換取選票的政績，莫過於撒錢式的社會福利，從中小學營養午餐、學費全免，到老人健保費用補助與免費健檢，都可見各縣市首長為討好選民，做出各種社福津貼的政策。

    林健正認為，在缺乏中央統籌規範下，這種不計代價、相互攀比的社福加碼賽將難以止息，恐讓台灣陷入福利民粹的泥淖。​此外，預算的下放並不等同於執行能力的升級，地方政府若將經費鎖定在討好選民、層次較低的鄰里小型工程，卻無力承擔與規劃攸關區域長遠發展的重大基礎建設，將導致國家整體資源的碎片化。​更令人擔憂的是，伴隨預算激增而來的人力編制擴大，必然造成行政體系的臃腫與長期人事支出。

    他也提醒國人思考，這場資源重新分配的豪賭，究竟是地方自治的昇華，還是拖累台灣長遠發展的開始？福禍之間，仍有待時間的考驗。

