黃國昌為何突訪美？ 網曝1巧合：兒子要決定續留台灣或拿美國籍？

黃國昌11日傍晚率團閃電訪問美國華盛頓。（資料照）

剩下不到一個月就要卸任立委的民眾黨主席黃國昌，今天（11日）突然宣布率團閃電出訪美國首府華盛頓，引發外界討論。鄉民紛紛痛批中央政府總預算放著不審跑出國，還有人拿黃國昌過去批立委同仁「快卸任趕快安排畢業旅行，花納稅人錢爽歪歪」的話來酸現在的黃國昌其實就是在做一樣的事。此外，有網友懷疑，去年一度身陷「美國爸爸」爭議的黃國昌，此行其實是為了兒子的美國公民身分而去的！

民眾黨今天臨時宣布，黃國昌傍晚率團閃電出訪美國華盛頓。黃國昌今日受訪稱，相關接洽早已進行一段時間，只是基於對美方的尊重，所以直到今天才向大家報告，此行將就國防軍購及高關稅等國人關切議題，與美方進行面對面意見交換，不僅傳遞人民的想法與心聲，也希望獲得第一手正確且可信賴的資訊。

消息一出，大批網友湧入民眾黨官方臉書嘲諷，「這是狗仔昌的畢業旅行啦！毫無意義的美國行。喔！還是美國爸爸幫兒子看看學校還是添購豪宅退休備用？」、「你以為你是什麼咖？就是想出頭要博版面要跑而已，你是能代表台灣談什麼？」、「不會又要去跟桌子合照了？」、「去美國被美國洗臉吧」、「你是能決定什麼事，不要真的以為自己是個咖ㄟ」、「AIT處長不是就在台灣嗎？怎麼不談」、「你算哪根蔥啊！」、「這人不當演員真是浪費了」。

粉專「Mr.柯學先生」也怒轟，「放著預算不審！跑去美國談國防跟關稅？關你鳥事？美國要談也不會是跟你談！」柯學先生還PO出黃國昌過去在直播中砲轟立委同仁快卸任安排出國行程的影片，當時黃國昌在鏡頭前酸「安排畢業旅行，快要卸任了嘛！好好玩一玩嘛！花納稅人的錢花得爽歪歪，立法院在會期中耶！我話講到這裡啊，你自己心裡有數啊，你好膽就上飛機看看」，可現在黃國昌也做一樣的事，還一副理所當然，讓柯學先生痛批「黃國昌講的話真的跟放屁一樣，初一十五不一樣！看看他以前怎麼罵會期中要出國的立委！現在自己要去就是光明正大？」

除此之外，黃國昌去年8月被爆出兒子擁有美國國籍，面對媒體追問卻一再避答但又不敢否認，由於他曾多次批評總統賴清德是「美國人的阿公」，被踢爆是「美國人的爸爸」卻龜縮不敢面對質疑，挨轟雙標。這次黃國昌突然訪美，有網友就懷疑他是為了兒子的美國公民身分而去，「他兒子16歲了，該決定續留台灣或取得美國籍了，記憶沒錯的話，剛好就是一月份。」網友根據黃國昌的臉書發文，推知「他的兒子是在美國出生，明年一月份滿16歲，即將面對兵役問題」。

據美國憲法第14修正案，凡是在美國領土出生的人通常能直接取得美國國籍，但這項制度正面臨重大法律變動，因為川普去年1月20日上任首日就簽署行政命令，試圖終結非法移民或臨時訪客子女的「出生公民權」。該行政命令主張，若父母雙方皆非美國公民或合法永久居民（綠卡持有者），其在美出生的子女不再自動具備公民身分。

