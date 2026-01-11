綠高雄市長初選倒數 6位首長級戰將發聲力挺邱議瑩

六位首長級戰將發聲支持邱議瑩。（記者葛祐豪翻攝）

民進黨高雄市長初選進入最後倒數，高雄市長參選人邱議瑩今（11）日發布最新競選影片，集結六位現任縣市首長及參選人聯合推薦，共同高喊「唯一支持邱議瑩」。影片陣容包括高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復，及新北市長參選人蘇巧慧、台中市長參選人何欣純，展現「跨縣市、大團結」氣勢。

嘉義縣長翁章梁在影片中力讚邱議瑩「是一位懂人情世事的人」，長期站在鄉親的角度為地方打拚，「市長初選請唯一支持邱議瑩。」；澎湖縣長陳光復指出，邱議瑩「做什麼像什麼」，不僅有能力也有資歷，「能夠帶領高雄繼續向前走，拜託大家唯一支持邱議瑩。」

台南市長黃偉哲表示「唯一支持邱議瑩，能夠接續陳其邁為高雄服務，讓高雄延續繁榮的成果，也拜託大家一定要幫忙顧電話。」

高雄市長陳其邁也在影片中盛讚，自己與邱議瑩相識已經2、30年，「她看事情的高度跟視野，跟別人截然不同!」

此外，影片也邀請到新北市長參選人蘇巧慧與台中市長參選人何欣純跨刀相挺。何欣純表示，邱議瑩「為了高雄願意付出所有，高雄市民值得最好的邱議瑩！」；蘇巧慧則說，邱議瑩是她在立法院的好戰友，「行動最強、觀念最新」，並喊出「高雄要贏，請支持邱議瑩！」。

邱議瑩感謝六位縣市首長與參選人的力挺，強調高雄不只要贏，台灣更要團結，大家才能一起贏。她也指出，自己已經做好準備，不僅是第一個提出政策白皮書的參選人，也是最能團結民進黨的人選，有信心在初選中脫穎而出，對決國民黨柯志恩，守住高雄、延續陳其邁市長的好政績。

邱議瑩並呼籲市民下星期務必幫忙顧電話，「請唯一支持邱議瑩，才能守住高雄！支持邱議瑩，讓高雄贏！」

