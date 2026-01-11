陳昭姿代孕條款掀波瀾！柯文哲承諾盡力完成 爆料賴清德曾答應

民眾黨創黨主席柯文哲今在嘉義市受訪。（記者王善嬿攝）

民眾黨不分區立委「2年條款」期限將至，立委陳昭姿為推動代理孕母法制化、未簽「兩年條款」有但書獲留任，引發同黨立委不滿，恐引發茶壺內風暴。柯文哲今在嘉義市受訪回應，答應的承諾，他一定盡力完成，且他一整年因被羈押坐牢，沒辦法幫她，據說總統賴清德曾答應，後來也不了了之，這也顯示民眾黨是說到做到的政黨。

柯文哲說，2年條款的事情之前在黨部已說明過，不再重複。陳昭姿畢生心願要完成代理孕母法案，他沒想到簡單的民生議題拖那麼久都沒完成，可見台灣社會對立太嚴重，希望應透過民生議題討論，降低朝野的對立。

請繼續往下閱讀...

柯文哲日前曾提及陳昭姿為「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席，若卸下立委職位，台灣將失去IPAC會員資格，被批評是情緒勒索；2年條款出現例外，被外界質疑民眾黨是柯文哲一人說了算？

張啓楷表示，蕭美琴副總統去年在IPAC專題演講，是因有陳昭姿擔任IPAC共同主席，怎麼說是情緒勒索？況且台灣的外交處境十分艱困，正極力提升能見度，蕭美琴的演講對台灣而言很重要，這要感謝陳昭姿對台灣在國際社會的貢獻。

柯文哲回應說，民眾黨做任何事情都有SOP（標準作業流程），也都照SOP去做，是說到做到的政黨，據他所知，賴清德曾答應陳昭姿，後來不了了之；《人工生殖法》雖不是他的責任，且一整年都被羈押、沒辦法幫陳昭姿，但答應的承諾一定盡力完成，會儘速推動法案、達成陳昭姿的心願。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法