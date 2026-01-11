為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳昭姿代孕條款掀波瀾！柯文哲承諾盡力完成 爆料賴清德曾答應

    2026/01/11 17:52 記者王善嬿／嘉義報導
    民眾黨創黨主席柯文哲今在嘉義市受訪。（記者王善嬿攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲今在嘉義市受訪。（記者王善嬿攝）

    民眾黨不分區立委「2年條款」期限將至，立委陳昭姿為推動代理孕母法制化、未簽「兩年條款」有但書獲留任，引發同黨立委不滿，恐引發茶壺內風暴。柯文哲今在嘉義市受訪回應，答應的承諾，他一定盡力完成，且他一整年因被羈押坐牢，沒辦法幫她，據說總統賴清德曾答應，後來也不了了之，這也顯示民眾黨是說到做到的政黨。

    柯文哲說，2年條款的事情之前在黨部已說明過，不再重複。陳昭姿畢生心願要完成代理孕母法案，他沒想到簡單的民生議題拖那麼久都沒完成，可見台灣社會對立太嚴重，希望應透過民生議題討論，降低朝野的對立。

    柯文哲日前曾提及陳昭姿為「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席，若卸下立委職位，台灣將失去IPAC會員資格，被批評是情緒勒索；2年條款出現例外，被外界質疑民眾黨是柯文哲一人說了算？

    張啓楷表示，蕭美琴副總統去年在IPAC專題演講，是因有陳昭姿擔任IPAC共同主席，怎麼說是情緒勒索？況且台灣的外交處境十分艱困，正極力提升能見度，蕭美琴的演講對台灣而言很重要，這要感謝陳昭姿對台灣在國際社會的貢獻。

    柯文哲回應說，民眾黨做任何事情都有SOP（標準作業流程），也都照SOP去做，是說到做到的政黨，據他所知，賴清德曾答應陳昭姿，後來不了了之；《人工生殖法》雖不是他的責任，且一整年都被羈押、沒辦法幫陳昭姿，但答應的承諾一定盡力完成，會儘速推動法案、達成陳昭姿的心願。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播