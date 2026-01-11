還在嗆台派32：0！ 他列1數據：國民黨242：0才是大罷免大失敗

藍白去年積極宣傳反罷免。（資料照）

去年726、823大罷免失敗，藍白時至今日都還會拿「32：0」來嘲諷台派和挺罷公民。對此，律師黃帝穎反嗆，別忘了國民黨「以罷制罷」被抓包誇張比例的死亡和冒名連署，最終沒有一個成案，至今已有242人列被告，「242：0」才是真正的「大罷免大失敗」！

黃帝穎今天（11日）在臉書發文，「國民黨立委被選民提案罷免，毫無反省，到處嗆公民大罷免大失敗32比0，但國民黨『以罷制罷』才是大罷免大失敗，從國民黨中央到各地方黨部抄名冊，高比例死人連署是偽造文書鐵證。各地檢署依據偽造文書罪及個資法起訴110人 ，242人被告、23人法院裁定收押禁見。被告認罪獲得緩起訴，不列在起訴人數。國民黨大罷免大失敗的犯罪人數是242：0！」

他接著說：「國民黨大罷免大失敗訴訟成本是3700萬比0！報載目前的國民黨中央已經快被各種訴訟費請款壓得喘不過氣，連同訴訟費用、罰金以及被害人請求附帶民事賠償，法院一審後檢方又上訴二審，如果未來要打3輪到4輪官司，以目前已開銷的第一輪訴訟費支出就已經多達3700萬元，估計未來恐怕累計達上億元。」

