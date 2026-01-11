為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    還在嗆台派32：0！ 他列1數據：國民黨242：0才是大罷免大失敗

    2026/01/11 18:21 即時新聞／綜合報導
    藍白去年積極宣傳反罷免。（資料照）

    藍白去年積極宣傳反罷免。（資料照）

    去年726、823大罷免失敗，藍白時至今日都還會拿「32：0」來嘲諷台派和挺罷公民。對此，律師黃帝穎反嗆，別忘了國民黨「以罷制罷」被抓包誇張比例的死亡和冒名連署，最終沒有一個成案，至今已有242人列被告，「242：0」才是真正的「大罷免大失敗」！

    黃帝穎今天（11日）在臉書發文，「國民黨立委被選民提案罷免，毫無反省，到處嗆公民大罷免大失敗32比0，但國民黨『以罷制罷』才是大罷免大失敗，從國民黨中央到各地方黨部抄名冊，高比例死人連署是偽造文書鐵證。各地檢署依據偽造文書罪及個資法起訴110人 ，242人被告、23人法院裁定收押禁見。被告認罪獲得緩起訴，不列在起訴人數。國民黨大罷免大失敗的犯罪人數是242：0！」

    他接著說：「國民黨大罷免大失敗訴訟成本是3700萬比0！報載目前的國民黨中央已經快被各種訴訟費請款壓得喘不過氣，連同訴訟費用、罰金以及被害人請求附帶民事賠償，法院一審後檢方又上訴二審，如果未來要打3輪到4輪官司，以目前已開銷的第一輪訴訟費支出就已經多達3700萬元，估計未來恐怕累計達上億元。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播