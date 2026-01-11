中共認知戰5大手法進逼 學者：朝小野大 國安法制補強卡關

中國可能運用DeepSeek對台灣或各國生成爭訊及滲透影響，甚至介入選舉。（路透檔案照）

國安局今發布「2025年中共對台認知作戰操作手法分析」報告指出，中共對我國操作認知作戰主要包含「透過數據分析社情動態」、「建置多元管道投放爭訊」、「利用異常帳號滲透輿論」、「運用AI生成擬真影音」、「進行網駭盜用國人帳號」等五大手法。學者直指，目前台灣最明顯的不足，並不完全在行政體系的偵蒐能力，而是在制度層級的回應卡關。在立法院朝小野大的政治現實下，國安法制的修訂與補強長期陷入僵局，無法形成跨黨派的最低共識。

國安局報告揭露，中共為達併吞台灣目的，長期運用匿名抹黑爆料、網路水軍渲染、異常帳號操作、擴大對外宣傳等多元手法，對台散布爭訊，企圖引導輿論 。

針對中共認知戰，政府應對作為有哪些需加強之處？東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，面對中國日益制度化的認知作戰操作，台灣真正需要的，不只是技術層面的即時反制，而是推動更完整的法制架構、強化跨部會協作，並系統性提升整體社會韌性。否則，只要制度回應速度落後於中國的操作節奏，台灣的民主開放空間本身就會反覆被利用，成為認知作戰的溫床。

洪浦釗指出，國安局此次揭露的五大手法，若加以整合，其實呈現出一條高度清晰的操作流程。中共先進行大規模資料蒐集，掌握政治人物、意見領袖與社會網絡；再透過輿情分析與演算法，辨識社會裂縫與情緒熱點；接著進行精準投放，將爭議訊息導入最容易擴散的社群節點；最後，利用台灣民主制度高度開放的言論環境，加速擴散、放大衝突，達到分化社會、製造紛擾的目的。

洪浦釗分析，這套作法的關鍵不在於單一假訊息，而是把台灣的民主制度本身當作操作介面。中國並不需要推翻制度，只要讓台灣社會內部不斷互疑、對立與消耗信任，就已經成功削弱整體防衛能力。這也是為什麼，單靠平台下架或事後澄清，始終只能疲於奔命。

「不能拿類比時代的法律，去打數位時代的認知戰爭！」洪浦釗強調，目前台灣最明顯的不足，並不完全在行政體系的偵蒐能力，而是在制度層級的回應卡關。在當前立法院朝小野大的政治現實下，國安法制的修訂與補強長期陷入僵局，無法形成跨黨派的最低共識，這種制度遲滯，本身就會被中國視為可以反覆利用的結構性弱點。

洪浦釗說，更值得警惕的是，當國安議題高度政治化，任何風險示警都容易被貼上黨派立場標籤，反而削弱台灣社會的共同防衛意識。中國不需要說服所有人，只要成功激化民眾政治對立，就已經完成認知作戰的核心目標。

洪浦釗建議，政府必須強化實質的聯防機制，不能再把認知安全視為國安部門的個別責任，而需要進行跨部會的制度性聯防工程。如數位發展部進行技術阻斷、法務部落實法律究責、教育部推動識讀教育與國安體系開放情資分享，與其被動回應、疲於澄清，政府更應主動揭露對方的操作手法與敘事邏輯。

他強調，當民眾能清楚看穿中國認知戰背後的戲法，這種透明化本身，就是最有效的社會疫苗，能從根本削弱爭議訊息的擴散力與破壞力，並使認知安全真正被納入整體民主防衛的制度工程之中。

