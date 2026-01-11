為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌突訪美稱要談關稅、軍購 周玉蔻曝「真相」：往臉上貼金！

    2026/01/11 17:24 即時新聞／綜合報導
    黃國昌臨時宣布11日傍晚率團訪美。（記者叢昌瑾攝）

    黃國昌臨時宣布11日傍晚率團訪美。（記者叢昌瑾攝）

    即將在2月1日卸下立委身分的民眾黨主席黃國昌，今天（11日）突然宣布將率團閃電出訪美國首府華盛頓，黃國昌宣稱此行將就國防軍購及高關稅等國人關切議題與美方的人進行面對面意見交換。對此，資深媒體人周玉蔻狠酸黃國昌又往自己臉上貼金，「誰有空理一個即將卸職，立場親中反美的在野黨立委啊？」

    民眾黨今天臨時宣布，黃國昌將於傍晚率團閃電出訪美國華盛頓。黃國昌受訪稱，相關接洽早已進行一段時間，只是基於對美方的尊重，所以直到今天才向大家報告，此行將就國防軍購及高關稅等國人關切議題，與美方進行面對面意見交換，不僅傳遞人民的想法與心聲，也希望獲得第一手正確且可信賴的資訊。

    對此，周玉蔻下午在臉書發文吐槽，「還剩20天任期，黃國昌宣稱去美國談關稅、國防？騙誰呀？朋友提醒，黃國昌今天去美國，是去消化立法委員2026一年的出國配額啦！他1/31就卸任了啊！貪小便宜愛錢錢，不就是『高黃國昌』的本色嗎？哪裡有什麼大道理！」

    她接著說：「黃國昌以前批這種行徑的立委同仁『快卸任安排畢業旅行，花納稅人的錢花的爽歪歪』，還揚言『你好膽你就上飛機看看，回來再跟你算帳』，談國防、關稅？往自己臉上貼金！美國川普政府忙著緊盯伊朗，美國最高法院1/14要宣判關稅是否違法，人家忙的很，誰有空理一個即將卸職，立場親中反美的在野黨立委啊？虛張聲勢！」

