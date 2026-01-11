為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄市長初選前大集結 民代發臉書串連力挺賴瑞隆

    2026/01/11 16:59 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄市議長康裕成臉書串連力挺賴瑞隆。（記者葛祐豪翻攝）

    民進黨高雄市長初選進入最後關鍵時刻，今（11）日多位立委、市議員及議員參選人紛紛在社群平台貼出支持訊息，集體力挺賴瑞隆；賴瑞隆則呼籲「我們的高雄，一起守護」，盼以一個團結的高雄隊，迎接下一個黃金10年。

    此次自發串連的民代陣容十分堅強，包括立委李柏毅、高雄市議會議長康裕成，議員郭建盟、何權峰、簡煥宗、張勝富、湯詠瑜、張博洋、黃彥毓、黃文志。另外，議員參選人則有蔡秉璁、尹立、黃偵琳、洪村銘、黃敬雅等人加入網路串連行列，人員持續增加中。

    眾人透過貼文號召，向支持者說明賴瑞隆過去20年從政務官到立委的完整歷練，強調賴瑞隆熟悉市政、能無縫接軌，是延續高雄發展最穩健、最有魄力的市長人選。

    他們共同指出，高雄正站在關鍵轉折點，未來4年將決定城市能否邁向下一個黃金10年，此刻更需要集中力量團結一致。伴隨「顧電話、挺瑞隆、顧高雄」行動全面展開，高雄正以一個團結團隊的姿態集結，在市長初選前夕展現最強氣勢。

    賴瑞隆表示「真誠讓我們靠近，團結讓我們強大」，感謝高雄隊在關鍵時刻站出來相挺，這份力挺不只是對他個人的支持，更是對高雄未來方向的共同選擇。他也號召市民持續加入「行動代號：百工百業顧電話，團結高雄挺瑞隆」行動，不論是透過電話、通訊軟體或社群平台，向至少20位親友提醒在1月12日至17日民調期間務必在家顧電話，並唯一支持賴瑞隆。

    賴瑞隆強調，高雄的進步是謝長廷、陳菊、陳其邁市長一棒接一棒傳承而來，他立志成為高雄的「第四棒」，初選以來已走遍高雄38區、超過200場說明會，並將基層意見化為逾12場完整政見願景，將打造最團結的高雄隊，照顧無分黨派、世代的市民。

    高雄市議員張博洋臉書串連力挺賴瑞隆。（記者葛祐豪翻攝）（記者葛祐豪攝）

