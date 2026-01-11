為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    王世堅唱《有出息》挺陳亭妃 高喊「我信賴、不信邪」

    2026/01/11 16:33 記者王姝琇／台南報導
    爭取民進黨台南市長提名的立委陳亭妃舉辦首場造勢。（記者王姝琇攝）

    爭取民進黨台南市長提名的立委陳亭妃舉辦首場造勢。（記者王姝琇攝）

    民進黨台南市長初選競爭激烈，爭取提名的立委陳亭妃今天完成鐵馬行37區，抵達市政府，舉辦首場造勢活動，逾萬名支持者熱情迎接，立委王世堅也特地南下站台、壓軸獻唱掀起最高潮。

    王世堅台上唱出改編歌曲《有出息》，「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是堅定勇敢、堅定挺妃，大聲說出來，我要支持陳亭妃，台南市長就是陳亭妃～」王世堅也說，等陳亭妃確定初選過關，再繼續來唱給大家聽！王世堅說：「我不忍心看著陳亭妃一個人孤苦伶仃，所以我來了。」王向支持者大喊：「我信賴、但是不信邪。邪不勝正。」

    王世堅表示，陳亭妃年底選上台南市長之後，包括我個人及民進黨每位立委在立法院的工作會更繁重，我們有這麼優秀的立法院大將離開，每一位立委都要分攤她留下來的工作，我在立法院也工作得很愉快，我的能力剛好也就只能擔任立委，很多使命待我去完成，在立法院繼續奮戰！我認為，每個縣市都要推出最強的人選，像台南市最強就是陳亭妃委員。

    陳亭妃紅著眼眶說，這8天鐵馬騎行37區、510公里，一路走來感受到人民的支持，數度紅了眼眶；今天我也嚇了一跳，怎麼會有這麼多人自主性前來，「我們沒有動員遊覽車，我們沒有那麼多的資源，我用我最直接的鐵馬精神，讓大家知道陳亭妃真的和別人不一樣的努力，看到這麼多人期待台南改變，支持台南400年來第一位女性市長，我會讓台南有光榮感！」

    爭取民進黨台南市長提名的立委陳亭妃舉辦首場造勢，逾萬名支持者熱情迎接。（記者王姝琇攝）

    爭取民進黨台南市長提名的立委陳亭妃舉辦首場造勢，逾萬名支持者熱情迎接。（記者王姝琇攝）

    立委陳亭妃完成鐵馬行37區，抵達終站台南市政府。（記者王姝琇攝）

    立委陳亭妃完成鐵馬行37區，抵達終站台南市政府。（記者王姝琇攝）

