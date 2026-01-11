為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林岱樺短髮新造型亮相 展現參選高雄市長決心

    2026/01/11 16:22 記者洪臣宏／高雄報導
    林岱樺換上全新短髮造型示人。（林岱樺服務處提供）

    林岱樺換上全新短髮造型示人。（林岱樺服務處提供）

    民進黨高雄市長初選明天展開電話民調，角逐的立委林岱樺今（11日）在鳳山區進行車隊掃街，她換上短髮全新造型，她訴說心境說，這象徵「昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生」，「為了高雄，岱樺要更強」，意指剪成短髮「代表她的決心」。

    林岱樺車隊掃街下午從五甲龍成宮出發，她首次以男士短髮造型示人。她說，這是她的決心，她對高雄市這土地的熱愛，對高雄未來成為國際城市的潛力，她深具信心，也充滿熱情，會帶領專業團隊實現選舉期間的政見及承諾。

    會選擇鳳山壓軸掃街原因，她說，鳳山是她政治起步的地方，對鳳山有特別感情，沒有這塊土地的滋養，不會讓她當25年立委，到現在要參選高雄市長，她對鳳山深深的感念。

    林岱樺在掃街車上沿途向鄉親致意，車隊行經市場口、主要幹道與學區周邊，不少民眾一邊揮手、一邊拿起手機拍照錄影，路邊「加油」聲此起彼落，林岱樺頻頻回禮致意，並向支持者喊話：「我回到鳳山，不是來寒暄，是來解題。」

    林岱樺回到鳳山進行車隊掃街。（林岱樺服務處提供）

    林岱樺回到鳳山進行車隊掃街。（林岱樺服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播