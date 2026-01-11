林岱樺短髮新造型亮相 展現參選高雄市長決心

林岱樺換上全新短髮造型示人。（林岱樺服務處提供）

民進黨高雄市長初選明天展開電話民調，角逐的立委林岱樺今（11日）在鳳山區進行車隊掃街，她換上短髮全新造型，她訴說心境說，這象徵「昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生」，「為了高雄，岱樺要更強」，意指剪成短髮「代表她的決心」。

林岱樺車隊掃街下午從五甲龍成宮出發，她首次以男士短髮造型示人。她說，這是她的決心，她對高雄市這土地的熱愛，對高雄未來成為國際城市的潛力，她深具信心，也充滿熱情，會帶領專業團隊實現選舉期間的政見及承諾。

會選擇鳳山壓軸掃街原因，她說，鳳山是她政治起步的地方，對鳳山有特別感情，沒有這塊土地的滋養，不會讓她當25年立委，到現在要參選高雄市長，她對鳳山深深的感念。

林岱樺在掃街車上沿途向鄉親致意，車隊行經市場口、主要幹道與學區周邊，不少民眾一邊揮手、一邊拿起手機拍照錄影，路邊「加油」聲此起彼落，林岱樺頻頻回禮致意，並向支持者喊話：「我回到鳳山，不是來寒暄，是來解題。」

林岱樺回到鳳山進行車隊掃街。（林岱樺服務處提供）

