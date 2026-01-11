為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高雄初選民調許智傑最後衝刺 合體邱志偉大岡山拜票

    2026/01/11 16:17 記者葛祐豪／高雄報導
    民進黨高雄市長初選民調明（12）日正式展開，立委許智傑今天上午走訪岡山文賢市場與路竹菜市場拜票。（記者葛祐豪翻攝）

    民進黨高雄市長初選民調明（12）日正式展開，立委許智傑今天上午走訪岡山文賢市場與路竹菜市場拜票。（記者葛祐豪翻攝）

    民進黨高雄市長初選民調將於明（12）日正式展開，立委許智傑今（11）日前往大岡山地區展開衝刺行程，與長期在地深耕的立委邱志偉、市議員陳明澤及議員參選人蔡秉璁合體掃街拜票；他強調，面對城市未來發展，已做好準備，盼以更完整的在地連線，帶領高雄持續前進。

    許智傑上午走訪岡山文賢市場與路竹菜市場，和攤商及採買民眾近距離互動，受到鄉親熱情回應，許多民眾主動合影、握手鼓勵，也有攤商送上象徵「好彩頭」的蘿蔔祝福。許智傑表示，邱志偉與陳明澤長期深耕北高雄，此次合體拜票，除了展現對他的支持，更凸顯各區對高雄未來發展方向的共同期待。

    許智傑下午行程由茄萣金鑾宮誓師出發，車隊行經茄萣、梓官、岡山、橋頭、湖內、路竹六區，沿途支持者揮手致意，鞭炮聲和加油聲不斷，他站在競選車上持續向民眾揮手，以親和力展現初選必勝態勢。

    許智傑說，大岡山地區鄉親展現高度熱情，他對初選勝出具有十足信心，並提出「接軌國際、AI領航」的城市願景；並強調從政27年始終兢兢業業，此次參選市長，是希望延續陳其邁市長推動的智慧城市成果，推進AI產業轉型，創造更多在地機會，讓青年學子不必為求發展而北漂。

    隨著初選進入倒數24小時，許智傑呼籲鄉親把握關鍵時刻，接到民調電話時堅定表態「唯一支持許智傑！」讓他能代表民進黨爭取市民託付，持續為高雄打拚，帶領城市邁向更具競爭力的國際舞台。

    立委邱志偉（右）陪同許智傑（左）做最後衝刺。（記者葛祐豪翻攝）

    立委邱志偉（右）陪同許智傑（左）做最後衝刺。（記者葛祐豪翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播