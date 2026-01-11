高雄初選民調許智傑最後衝刺 合體邱志偉大岡山拜票

民進黨高雄市長初選民調明（12）日正式展開，立委許智傑今天上午走訪岡山文賢市場與路竹菜市場拜票。（記者葛祐豪翻攝）

民進黨高雄市長初選民調將於明（12）日正式展開，立委許智傑今（11）日前往大岡山地區展開衝刺行程，與長期在地深耕的立委邱志偉、市議員陳明澤及議員參選人蔡秉璁合體掃街拜票；他強調，面對城市未來發展，已做好準備，盼以更完整的在地連線，帶領高雄持續前進。

許智傑上午走訪岡山文賢市場與路竹菜市場，和攤商及採買民眾近距離互動，受到鄉親熱情回應，許多民眾主動合影、握手鼓勵，也有攤商送上象徵「好彩頭」的蘿蔔祝福。許智傑表示，邱志偉與陳明澤長期深耕北高雄，此次合體拜票，除了展現對他的支持，更凸顯各區對高雄未來發展方向的共同期待。

許智傑下午行程由茄萣金鑾宮誓師出發，車隊行經茄萣、梓官、岡山、橋頭、湖內、路竹六區，沿途支持者揮手致意，鞭炮聲和加油聲不斷，他站在競選車上持續向民眾揮手，以親和力展現初選必勝態勢。

許智傑說，大岡山地區鄉親展現高度熱情，他對初選勝出具有十足信心，並提出「接軌國際、AI領航」的城市願景；並強調從政27年始終兢兢業業，此次參選市長，是希望延續陳其邁市長推動的智慧城市成果，推進AI產業轉型，創造更多在地機會，讓青年學子不必為求發展而北漂。

隨著初選進入倒數24小時，許智傑呼籲鄉親把握關鍵時刻，接到民調電話時堅定表態「唯一支持許智傑！」讓他能代表民進黨爭取市民託付，持續為高雄打拚，帶領城市邁向更具競爭力的國際舞台。

立委邱志偉（右）陪同許智傑（左）做最後衝刺。（記者葛祐豪翻攝）

