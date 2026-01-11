為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    籲總預算審查兩軌並行 陳冠廷：避免選擇性審查損害治理完整性

    2026/01/11 16:14 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立法委員陳冠廷。（資料照）

    民進黨立法委員陳冠廷。（資料照）

    今年度中央總預算案持續在立院卡關，立法院國民黨團擬依照「預算法」先放行包括TPASS、治水、生育補助等部份新興計畫預算，卻可能擱置780億元國防預算等項目，民進黨立法委員陳冠廷今（11）日表示，總預算是完整的治理工具，選擇性審查將造成行政不確定與治理成本升高，呼籲在野黨回歸制度，採「兩軌並行」方式儘速完成審查。

    陳冠廷指出，國會職責固然應把關預算、嚴格審查，但總預算審查至今已創下史上拖延最久紀錄，迄今仍未付委，嚴重影響政府施政的可預期性與國家風險管理能力。依《預算法》規定，總預算未能依限完成時雖有暫行執行機制，但新興資本支出與新增計畫原則上仍須待審議完成，若持續延宕，將有大筆新增計畫、較上年度增加的延續性經費，以及第一、第二預備金與災害準備金等面臨無法或不易動支的限制。

    對於在野黨擬選擇性放行部分預算的做法，陳冠廷表示，中央政府總預算涵蓋國防、經濟發展、產業轉型等各面向，若僅挑選特定項目審查，將使國家整體競爭力受到延宕，也讓施政陷入碎片化困境。

    陳冠廷提出「兩軌並行、回到制度」的主張，第一，請立法院儘速將總預算案完整付委，並排定密集審查與協商時程，讓監督回到專業討論與逐項檢視；第二，對於社會高度關切且確有急迫性的項目，若要依《預算法》第54條採取先行處理，也應一次講清楚清單、額度、執行條件與後續追溯調整機制，避免碎片化審查。

    陳冠廷呼籲，在野黨正視總預算對國計民生的重要性，儘速依法排審預算，讓政府運作回歸正軌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播