籲總預算審查兩軌並行 陳冠廷：避免選擇性審查損害治理完整性

今年度中央總預算案持續在立院卡關，立法院國民黨團擬依照「預算法」先放行包括TPASS、治水、生育補助等部份新興計畫預算，卻可能擱置780億元國防預算等項目，民進黨立法委員陳冠廷今（11）日表示，總預算是完整的治理工具，選擇性審查將造成行政不確定與治理成本升高，呼籲在野黨回歸制度，採「兩軌並行」方式儘速完成審查。

陳冠廷指出，國會職責固然應把關預算、嚴格審查，但總預算審查至今已創下史上拖延最久紀錄，迄今仍未付委，嚴重影響政府施政的可預期性與國家風險管理能力。依《預算法》規定，總預算未能依限完成時雖有暫行執行機制，但新興資本支出與新增計畫原則上仍須待審議完成，若持續延宕，將有大筆新增計畫、較上年度增加的延續性經費，以及第一、第二預備金與災害準備金等面臨無法或不易動支的限制。

對於在野黨擬選擇性放行部分預算的做法，陳冠廷表示，中央政府總預算涵蓋國防、經濟發展、產業轉型等各面向，若僅挑選特定項目審查，將使國家整體競爭力受到延宕，也讓施政陷入碎片化困境。

陳冠廷提出「兩軌並行、回到制度」的主張，第一，請立法院儘速將總預算案完整付委，並排定密集審查與協商時程，讓監督回到專業討論與逐項檢視；第二，對於社會高度關切且確有急迫性的項目，若要依《預算法》第54條採取先行處理，也應一次講清楚清單、額度、執行條件與後續追溯調整機制，避免碎片化審查。

陳冠廷呼籲，在野黨正視總預算對國計民生的重要性，儘速依法排審預算，讓政府運作回歸正軌。

