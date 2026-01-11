為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    徐欣瑩竹縣萬人大誓師 陳見賢端發展湖口、新豐「牛肉」

    2026/01/11
    國民黨新竹縣副縣長陳見賢今天持續走訪基層同志，並針對湖口新豐的發展端上自己的「牛肉」，再彈「新竹鐵三角」，需要對手徐欣瑩在國會相助的說法。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣副縣長陳見賢今天持續走訪基層同志，並針對湖口新豐的發展端上自己的「牛肉」，再彈「新竹鐵三角」，需要對手徐欣瑩在國會相助的說法。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣副縣長陳見賢力拚同黨立委徐欣瑩要搶拿參選下屆縣長的門票，因應後者今天在湖口的萬人誓師大造勢，陳見賢下午端上他計畫發展湖口、新豐的「牛肉」，且重彈「新竹鐵三角」，期待跟2位在國會的立委徐欣瑩、林思銘，3人各司其職，把目前中央和地方這條「關鍵的」、「始終沒有真正接上的」一條線真正接上，破解當前新、湖區域發展上的緊箍咒，特別是地方所需的建設預算，他期待徐欣瑩「現在就能全力爭取」！

    陳見賢說，湖口、新豐快速發展已是縣內關鍵區域之一，最攸關民生與競爭力的就是交通跟公共建設，畢竟這裡有企業密集、就業機會充沛的新竹產業園區，產業與人口成長快速，卻長年承受通勤負荷外溢、道路容量不足、生活機能追趕不及等問題。

    他說，國道1號楊梅到湖口交流道間有14公里長，明顯高於中壢、楊梅約5到2公里配置，導致湖口往返竹北、竹東等生活與就業區的車流長期集中，造成交通負荷失衡。他在縣府近年持續跟中央提出：推動楊頭高架延伸接台68快速公路、西濱快速公路鳳鼻到香山段新建工程等建設需求，地方已完成需求整合，若中央沒人協助讓政策即時接續上去，區域發展就會像現在持續「氣血不通」。

    新豐的人口成長也很快，且反映在教育與生活機能壓力上，周邊交通和各類公共設施都必須提前部署規劃，他未來將跨局處整合且跟公所合作，系統性地規劃教育資源、交通動線以及配置公設地，並積極打造竹北到新豐11.8公里的海岸線觀光發展，形塑具全台辨識度的地方節慶品牌，而這些都需要有人在國會相助。

