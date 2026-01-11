台名嘴炒作中製雷達讓美匿蹤戰機裸奔？ 國安單位：紅色敘事遭美軍打臉

美國近日突襲委內瑞拉並逮捕該國總統馬杜羅，還說必要時會再啟動第2波手段，證明「美國不是紙老虎」。（歐新社資料照）

台灣特定名嘴過去3個月來不斷吹捧「中國製雷達」等武器裝備，讓美國忌憚不敢對委內瑞拉採取軍事行動。我國安單位在1份美委衝突資訊操弄研析報告中指出，台灣部分特定媒體在幾乎不設防的狀況下，透過政論節目名嘴及新聞協力，意圖營造「美軍衰弱、解放軍強大」紅色敘事，混淆人民認知，已遭美軍實戰打臉。

國安單位報告引用美軍2026年1月「絕對決心行動」（Operation Inherent Resolve）的真實數據，戳破這些流竄於台灣媒體圈的軍事神話；報告以中國官媒及所屬社群吹捧的「中國JY-27A 雷達鎖定美軍 F-35」傳聞為例，調查發現，此說法源自包裝為「民間」但實質高度與中國官方協力的媒體與網媒，例如《中華網》聲稱中製雷達能鎖定5架戰機、探測390公里。

報告指出，相關的紅色敘事，自去年10月起就開始被轉入台灣特定的媒體通路。例如台灣有退役軍官在特定頻道和OO新聞便大肆渲染。節目中甚至出現「美軍匿蹤戰機近似裸奔」、「鎖定5架F-35」等誇張標題。過去3個月以來，類似的操作，在特定媒體管道裡不曾停止過。

值得注意的是，國安單位報告引據美軍2026年1月初執行的「絕對決心行動」戰果，對上述紅色敘事進行了「實力打臉」。1一、「隱身破功」是假，電戰壓制是真：美軍行動證實，F-35戰機從未被鎖定。相反地，在EA-18G「咆哮者」電戰機掩護下，美軍首波攻擊就癱瘓了委內瑞拉境內的中製雷達系統（包含JY-27A），證明中俄混合防空網在美軍電子干擾下形同虛設。

報告提到，二、「特戰短板」是假，強勢執法成真：針對「美軍特種部隊能力不足、無法登船」的說法，美軍在北大西洋的行動中，迅速扣押並接管了試圖偽裝成「水手號」（Marinero）且懸掛俄羅斯旗幟的貝拉一號。

報告分析，這些由中國製造，透過台灣特定媒體協力、名嘴放大的軍事神話，與現實戰場結果完全脫節，在常識上也許不堪檢驗，然而其真實目的並非傳播軍事知識，而是透過虛構美軍的「執法短板」與「技術劣勢」，在台灣內部製造失敗主義氛圍；安全單位官員呼籲，民眾在接收軍事資訊時，應參照多方權威來源，避免遭特定立場的敘事誤導。

