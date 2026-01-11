藍擬挑項目審預算！ 陳培瑜以「家庭開銷」為例：讓全家人受苦

民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

今年度中央總預算案持續在立院卡關，立法院國民黨團擬依照「預算法」先放行包括TPASS、治水、生育補助等部份新興計畫預算，其餘預算包含780億元國防預算恐將被丟包，總統賴清德批評此舉是「為德不卒」。民進黨團書記長陳培瑜今日受訪時則以每個家庭開銷為例，痛批在野黨此舉是把台灣整個家都卡住，讓全家人一起受苦，罔顧台灣人民的權益，失職又失格。

陳培瑜也舉例，每個家庭支出包含房租、水費、飯錢、電費、瓦斯費、小孩學費、長輩醫療費等等，這些都是最基本的開銷，不是今天開心就付、不開心就不付。然而，在野黨現在的做法是，先幫你付房租、水電費，但其他的他先不付，要你們看著辦，還擺著姿態要你們感謝他。

陳培瑜認為，如果家庭發生這樣的事，小孩繳不出學費、老人家看病沒有錢，只付其中幾張帳單不叫負責，是把整個家都卡住，讓全家人一起受苦，在野黨在台灣在做的事就是這樣的事。回到最終的做法還是要整本總預算一起來審，逐項審查、監督。

「在野黨不要演出假裝有放行的戲碼，但整體其實還是卡死的！」陳培瑜直言，總統賴清德批評此舉是「為德不卒」還算客氣了，在野黨立委目前已不單只是失職，更是放棄自己身為民意代表該有的權利，辜負人民的請託，忘記了身為立委的職責，並非只是立自己要的法、只幫自己在意的產業團體說話，罔顧了關乎全台灣人民的權益，已經是失職又失格。

