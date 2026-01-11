為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍擬挑項目審預算！ 陳培瑜以「家庭開銷」為例：讓全家人受苦

    2026/01/11 15:18 記者林哲遠／台北報導
    民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

    民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

    今年度中央總預算案持續在立院卡關，立法院國民黨團擬依照「預算法」先放行包括TPASS、治水、生育補助等部份新興計畫預算，其餘預算包含780億元國防預算恐將被丟包，總統賴清德批評此舉是「為德不卒」。民進黨團書記長陳培瑜今日受訪時則以每個家庭開銷為例，痛批在野黨此舉是把台灣整個家都卡住，讓全家人一起受苦，罔顧台灣人民的權益，失職又失格。

    陳培瑜也舉例，每個家庭支出包含房租、水費、飯錢、電費、瓦斯費、小孩學費、長輩醫療費等等，這些都是最基本的開銷，不是今天開心就付、不開心就不付。然而，在野黨現在的做法是，先幫你付房租、水電費，但其他的他先不付，要你們看著辦，還擺著姿態要你們感謝他。

    陳培瑜認為，如果家庭發生這樣的事，小孩繳不出學費、老人家看病沒有錢，只付其中幾張帳單不叫負責，是把整個家都卡住，讓全家人一起受苦，在野黨在台灣在做的事就是這樣的事。回到最終的做法還是要整本總預算一起來審，逐項審查、監督。

    「在野黨不要演出假裝有放行的戲碼，但整體其實還是卡死的！」陳培瑜直言，總統賴清德批評此舉是「為德不卒」還算客氣了，在野黨立委目前已不單只是失職，更是放棄自己身為民意代表該有的權利，辜負人民的請託，忘記了身為立委的職責，並非只是立自己要的法、只幫自己在意的產業團體說話，罔顧了關乎全台灣人民的權益，已經是失職又失格。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播