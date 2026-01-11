為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蔡易餘完成嘉縣18鄉鎮市車隊掃街 展現團結氣勢

    2026/01/11 15:13 記者林宜樟／嘉義報導
    參選嘉義縣長民進黨黨內初選的立委蔡易餘與嘉義縣長翁章梁、議長張明達、立委陳冠廷等向鄉親拜票。（圖由蔡易餘服務處提供）

    民進黨嘉義縣長黨內初選即將進入民調關鍵週，參選的立委蔡易餘把握民調前最後一個週末，展開車隊掃街基層拜票行程，展現全力衝刺的拚戰決心，今天完成嘉義縣18鄉鎮市全面車掃，為初選民調做最後階段的全力衝刺。

    蔡易餘由縣長翁章梁、嘉義縣議長張明達、立委陳冠廷及各地方首長、地方民意代表接力陪同，2天密集走遍嘉義縣各地，車隊行經之處，沿途向鄉親揮手致意、爭取支持，展現綠營嘉義隊團結一致、並肩作戰的氣勢。

    蔡易餘車隊昨天前進山區竹崎、番路及中埔鄉，今天持續衝刺，由翁章梁、陳冠廷及地方民代陪同，走訪溪口、大林及梅山鄉。蔡易餘表示，自己擁有10年立法委員歷練，曾歷任5個會期召委，並擔任民進黨立法院黨團書記長，長期在國會第一線與中央部會溝通協調，累積豐富實務經驗，能夠精準爭取資源、加速地方建設。

    蔡易餘強調，因為有經驗、有實績，自己已經準備好「接力轉型、再加速度」，將延續翁章梁縣長所奠定的施政基礎，帶領嘉義邁向下一個嶄新的黃金10年。

    蔡易餘也感謝各級民意代表與基層幹部在關鍵時刻齊心同行，展現嘉義綠營團隊高度團結的力量，期盼在初選民調中獲得鄉親肯定，攜手為嘉義的未來持續向前。

    蔡易餘向鄉親爭取支持。（圖由蔡易餘服務處提供）

    許多鄉親熱情回應。（圖由蔡易餘服務處提供）

